Нужно ли принимать витамин D летом

Витамин D часто называют витамином молодости и жизни, который, безусловно, играет решающую роль в поддержке оптимального здоровья.

Польза витамина D, к чему приводит его нехватка

Это витамин относится к группе жирорастворимых витаминов и существует в двух формах, которые выполняют одинаковую работу, но попадают в организм разными путями. D3, солнечный витамин образуется в коже при попадании на нее солнечных лучей, пищевой D2 содержится в таких пищевых продуктах как печень трески и морская рыба, в небольшом количестве – в яичном желтке и сливочном масле.

Чаще всего речь идет о недостатке витамина D. Признаками этого является порча зубов, склонность к травмам и переломам, когда ломаются ногти. При недостатке этого витамина человек часто устает и болеет, медленно заживают раны. Дефицит витамина D ослабляет иммунную систему и уменьшает выработку кателицидина, что помогает организму бороться с воспалениями и инфекциями. Люди с дефицитом витамина D постоянно переедают, потому что дефицит витамина D угнетает работу гормона лептина, отвечающего за насыщение.

Возможна передозировка витамином D

Не все знают, что токсичность витамина D или гипервитаминоз D является настоящим, хотя и редким заболеванием. Согласно исследованиям избыток этого витамина приводит к интоксикации и тяжелой гиперкальциемии.

Пациента, начавший интенсивный курс приема витаминов по совету диетолога, через месяц начали мучить рвота, тошнота, судороги в ногах, боль в животе, повышенная жажда, сухость во рту, шум в ушах, диарея и потеря веса. Такие разные симптомы свидетельствовали о передозировке витамином D.

В течение восьми дней, которые пациент пробыл в больнице, ему промывали организм и лечили препаратами, обычно используемыми для укрепления костей или снижения чрезмерного уровня кальция в крови — бисфосфонатами. Через два месяца после выписки из больницы уровень кальция вернулся в норму, но уровень витамина D по-прежнему оставался аномально высоким.

Как утверждают специалисты солнечные ванны, специальная диета, содержащая жирную рыбу, в том числе лосося, скумбрию и сардины, а также яичные желтки и обогащенное молоко, не могут привести к избытку этого витамина.

А если потреблять добавки витамин D в больших дозах и сочетать их с длительным пребыванием на солнце, это может привести к опасным последствиям.

Накопление кальция в крови может вызвать тошноту, рвоту, слабость и частое мочеиспускание, боли в костях и проблемы с почками — образование кальциевых камней. Если уровень витамина D постоянно высок, это может привести к нерегулярному сердцебиению и гипертонии. В некоторых случаях это может привести к почечной недостаточности, инфаркту и инсульту.

В США рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослых составляет от 600 до 800 международных единиц (МЕ). Токсичность препарата проявляется обычно при приеме от 10 тыс. до 60 тыс. МЕ в день в течение нескольких месяцев или дольше. А также когда однократно употреблена очень большая доза.

Нужно ли принимать витамин D летом

Хотя токсичность витамина D из-за его избытка случается редко, но последствия передозировки достаточно серьезны. Регулярное тестирование уровня витамина D, особенно у тех, кто принимает добавки с высокими дозами, может предотвратить интоксикацию.

Решение, принимать ли витамин D летом принимается индивидуально исходя из показателей анализа крови, возраста, наличия тех или иных заболеваний. Если человек здоров, нормально питается в смысле, принимает в достаточном количестве продукты, содержащие витамин D, нет необходимости принимать этот витамин дополнительно летом.

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