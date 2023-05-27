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Лавров цинично назвал Украину террористическим государством

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1782
Время на прочтение
1 мин
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Лавров цинично назвал Украину террористическим государством

Сергей Лавров. / Фото: Associated Press

Вашингтон и Лондон, по его словам, – кукловоды.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством.

Об этом глава МИД страны-агрессорки заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

"Это террористическое государство. Они сами себя вводят в это качество", – цинично выразился Лавров.

Власть Соединенных Штатов и Великобритании он назвал "кукловодами". Не обошел и украинские власти. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"РФ надеется, что будут санкции в отношении украинского руководства в связи с угрозами в адрес Путина", – высказался Лавров.

Напомним, глава российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин призвал избрать другого президента РФ вместо Владимира Путина. По его словам, при действующей власти Россия не сможет "вернуться в Европу".

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Дата публикации
Просмотры
1782
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