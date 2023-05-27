Вашингтон и Лондон, по его словам, – кукловоды.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством.

Об этом глава МИД страны-агрессорки заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

"Это террористическое государство. Они сами себя вводят в это качество", – цинично выразился Лавров.

Власть Соединенных Штатов и Великобритании он назвал "кукловодами". Не обошел и украинские власти. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"РФ надеется, что будут санкции в отношении украинского руководства в связи с угрозами в адрес Путина", – высказался Лавров.

Напомним, глава российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин призвал избрать другого президента РФ вместо Владимира Путина. По его словам, при действующей власти Россия не сможет "вернуться в Европу".

Читайте также: