Шольц планирует позвонить Путину: подробности

Канцлер не исключает возобновления своих контактов с Кремлем.

Немецкий канцлер Олаф Шольц намерен возобновить свои контакты с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, произойдет это "в нужное время", когда для такого разговора появятся условия.

Об этом Шольц сказал в интервью газете Koelner Stadt-Anzeiger.

"Мой последний телефонный звонок (в Путин — Ред.) был некоторое время назад, но я планирую снова поговорить с Путиным в свое время", — заявил канцлер.

Он выразил мнение, что с диктатором можно будет возобновить контакты даже после нынешнего фактически полного прекращения отношений из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Комментируя вопрос о перспективах мирных переговоров, Шольц сказал: "Путин должен понять, что войну нельзя закончить "каким-то замороженным миром" и "превратив нынешнюю линию фронта в новую "границу" между Россией и Украиной".

По его словам, прежде всего, речь должна идти "о справедливом мире, обязательным условием которого является вывод российских войск".

Шольц уклонился от ответа на вопрос, следует ли сбрасывать Путина с президентского кресла: "Я не верю в такие спекулятивные вопросы. В конце концов должно быть соглашение между правительствами Москвы и Киева", — сказал канцлер.

Напомним, ранее Шольц высказывался об окончании войны. По его словам, российская война в Украине не закончится победой агрессора. Более того — наступит крах империализма президента-диктатора РФ Владимира Путина.

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