Иран тайно снабжает оружием РФ Каспийским морем — CNN

У Ирана есть прямой путь для отправки оружия России, однако западные страны мало что могут сделать, чтобы остановить его.

Об этом сообщает CNN.

Каспийское море, вероятно, является одним из основных путей поставки из Ирана в Россию ударных беспилотников иранского производства и другой поддержки, которую Тегеран оказывает Кремлю в связи с войной против Украины и западными санкциями.

"Воды Каспийского моря кажутся обманчиво спокойными. Но этот морской путь, обеспечивающий прямую связь между Ираном и Россией, становится все более оживленным в связи с грузоперевозками", — говорится в материале.

Каспийское море используют для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство приобрело у иранского режима для поддержки своих военных действий в Украине.

Данные отслеживания показывают, что суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о возрастающих намерениях скрыть перемещение товаров.

"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран — у них нет возможности или мотива запрещать такие обмены", — сказал ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

Так, по данным Lloyd's List Intelligence, с сентября в Каспийском море существенно возросло количество судов, скрывающих данные о своем движении. В основном это корабли под российскими и иранскими флагами, среди которых немало судов, по своим техническим характеристикам пригодных для перевозки грузов военного назначения.

Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами Каспийского моря.

"Эта идеальная среда для того, чтобы это соглашение не встретило сопротивления", — считает Келли.

С помощью данных из MarineTraffic, CNN отследили шесть кораблей под флагом РФ и два иранских, которые, по предположениям опрошенных аналитиков, ведут себя подозрительно. Они заметили, что суда могут следовать из иранских портов в Астрахани, но там не осуществляют официальный вход в порт, а некоторые корабли отключают передачу данных на подходе к Амирабаду и Астрахани, или в целом длительное время двигаются с выключенными транспондерами.

Ранее стало известно, что Россия, занимавшая второе после США место в мире по экспорту оружия, но с начала войны против Украины в 2014 году, снизила его продажу.

Уменьшение экспорта чревато стране-агрессору сокращением доходов и потерей источника финансирования разработки и производства нового оружия.

Так что партнеры Москвы теперь ищут поставщиков оружия по миру, что становится возможностью для многих производителей.

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