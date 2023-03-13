Доля России в мировом экспорте оружия упала с 22% до 16% — WSJ

Экспорт российского оружия уменьшается в результате репутационного удара после поражений в Украине.

Россия, занимавшая второе после США место в мире по экспорту оружия, с начала войны против Украины в 2014 году, снизила его продажу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В настоящее время идет падение доли РФ в мировой торговле оружием.

Как утверждают аналитики, страна-агрессорка вынуждена хранить оружие для себя. Более того, ее экспорт уменьшаются вследствие репутационного удара после поражений на поле боя и по другим причинам.

Стокгольмский аналитический центр SIPRI счел, что в 2017-2022 годах экспорт оружия РФ упал на 31%, по сравнению с предыдущей "пятилеткой". В то же время, доля страны-агрессорки в мировом экспорте оружия упала с 22% до 16%.

В 2022 году, по данным SIPRI, экспортные поставки российского оружия упали на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. В результате прошлогодние поставки оружия РФ составили 35% от поставок 2013 года.

Уменьшение экспорта чревато стране-агрессору сокращением доходов и утратой источника финансирования разработки и производства нового оружия.

Так что партнеры Москвы теперь ищут поставщиков оружия по миру, что становится возможностью для многих производителей.

"Проблемами России в последние годы воспользовалась, например, Франция. Ее доля в мировом экспорте оружия выросла с 7,1% (к 2017 году) до 11% (к 2022 году)", — предоставляет данные SIPRI.

По информации SIPRI, следующие страны воспользовались падением экспорта оружия:

Сербия – древняя союзница РФ, покупающая российское оружие. Продолжаются переговоры Сербии с французской компанией Dassault Aviation SA по поводу истребителей Rafale, поскольку с запчастями к российским есть проблемы.

США повысили свою долю до 40%.

Китай и Индия, заказывавшие российское оружие крупными партиями, все активнее производят собственное, стремясь снизить зависимость от россиян.

"Не способствует торговле и то, что санкции ограничили поток западных компонентов, используемых россиянами в своем вооружении. Анализ 27 единиц российского оружия, проведенный британским центром RUSI, показал, что в образцах было по меньшей мере 450 электронных компонентов, таких как чипы, изготовленные другими "Помимо санкций значительное влияние на падение спроса на российское оружие будут иметь его неудачи на поле боя", — говорит сотрудник сингапурского ISEAS Ян Стори.

Добавим, что США намерены усилить сотрудничество с Израилем по противостоянию ядерной агрессии Ирана.

Недавно Россия закупила у Ирана тайком 200 контейнеров с оружием.

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