"Воздушный щит": эксперт объяснил, могут ли западные ПВО полностью защитить небо Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением о том, что масштабная ракетная атака РФ должна ускорить поставки нам систем ПВО.

В то же время появились фейковые сообщения о том, что якобы Украина получила систему Patriot, которую впоследствии опроверг пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

“Нужно понимать, что не существует в мире такой системы ПВО, которая гарантированно прикрыла бы воздушное пространство. В любом случае, какие-то летательные аппараты будут прорываться сквозь любую оборону. Поэтому все, что мы можем делать, это наращивать плотные системы противовоздушной обороны, делать ее мультифункциональной, системной и многоуровневой для того, чтобы иметь возможность в координации, кооперации уничтожать все воздушные цели или большинство воздушных целей, которые приближаются или угрожают нашему воздушному или наземному пространству. объектам”, — рассказал Сергей Грабский.

Также он добавил, что скорость предоставления нам систем ПВО зависит от того, как быстро наши ребята будут овладевать новыми системами и как быстро эти системы будут направлены в Украину.

“К такой войне никто в мире не готовился. Одно дело иметь желание иметь такие системы, а совсем другое — иметь эти системы налицо. Да, конечно, мы должны давить на наших союзников, постоянно им объяснять необходимость ускорения поставок средств вооружения. Но никто не запрещает нам самим развивать эти системы вооружения, мы не должны всегда надеяться только на внешние источники поставок. Мы должны развивать и свои средства вооружения исходя из тех реалий, в которых мы с вами живем”, — подчеркнул эксперт.

Напомним, что армия РФ продолжает обстреливать жилые дома в Украине. Оккупанты били по многоэтажным домам и жилым кварталам.

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