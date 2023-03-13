“Повітряний щит”: експерт пояснив, чи можуть західні ППО повністю захистити небо України

Водночас з’явилися фейкові повідомлення про те, що нібито Україна отримала системи Patriot, що згодом спростував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

“Треба розуміти, що не існує в світі такої системи ППО, яка б гарантовано прикрила повітряний простір. В будь-якому випадку якісь літальні апарати будуть прориватися крізь будь-яку оборону. Тому все, що ми можемо робити, це нарощувати щільні системи протиповітряної оборони, робити її мультифункціональною, системною і багаторівневою для того, щоб мати змогу в координації, кооперації знищувати всі повітряні цілі або більшість повітряних цілей, які наближаються або загрожують нашому повітряному простору або наземним об’єктам”, - розповів Сергій Грабський.

Також він додав, що швидкість наданням нам систем ППО залежить від того, як швидко наші хлопці опановуватимуть нові системи і як швидко ці системи будуть направлені до України.

“До такої війни ніхто в світі не готувався. Одна справа мати бажання мати такі системи, а зовсім інша — мати ці системи в наявності. Так, звісно, ми маємо тиснути на наших союзників, постійно їм пояснювати необхідність пришвидшення постачання засобів озброєння. Але ніхто не забороняє нам самим розвивати ці системи озброєння ми не повинні завжди сподіватися тільки на зовнішні джерела постачання. Ми повинні розвивати і свої засоби озброєння, виходячи із тих реалій, в яких ми з вами живемо”, - підкресли в експерт.

Нагадаємо, що армія РФ продовжує обстрілювати житлові будинки в Україні. Окупанти гатили по багатоповерховим будинкам та житловим кварталам.

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