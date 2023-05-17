Шольц высказался об окончании войны в Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил уверенность, что российская война в Украине не закончится победой агрессора. Что больше – наступит крах империализма президента-диктатора РФ.

Об этом он сказал во время саммита Совета Европы в Рейкьявике, сообщает Bloomberg.

"В какой-то момент война России против Украины закончится. И одно можно сказать наверняка: она не закончится победой путинского империализма. Потому что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не достигнем справедливого мира", — отмечает Шольц.

К слову, журналисты издания обращают внимание на то, что канцлер сделал свое заявление на фоне подготовки к украинскому контрнаступлению и после того, как президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике из-за визита в Китай и поощрения китайского лидера "рассудить" Россию.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в Германии призвал принять Украину в НАТО. Он подчеркнул, что это уничтожит российский империализм. Он отметил, что украинские воины сейчас дерутся за европейские ценности и перспектива вступления Украины в НАТО мотивирует их.

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