Песков угрожает воевать против Украины еще долго: циничное заявление

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет воевать в Украине пока не "обеспечит свои интересы".

Песков угрожает затяжной войной в Украине. Он заявил, что Россия, несмотря ни на что, будет продолжать так называемую "спецоперацию".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Спикер Путина заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт в Украине растет с каждым днем, но "привлечение Запада может растянуть конфликт во времени, но не изменит ситуацию в корне".

"Россия будет продолжать спецоперацию (войну – ред.) и так или иначе обеспечит свои интересы", — сказал Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для Кремля было неожиданным "вмешательство" стран НАТО в военный конфликт в Украине.

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