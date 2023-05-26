В Кремле отреагировали на планы Шольца позвонить Путину

В Кремле отреагировали на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о намерении возобновить контакты с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.

Заявление Шольца прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут российские ОМП.

"Президент открыт для диалога с целью защиты интересов России", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Путин к диалогу с Шольцом.

По словам пресс-секретаря Кремли, канцлер Путину пока не звонил. Впрочем, "разговаривать надо", подчеркнул Песков.

"Путин остается открытым для диалога", – выразился он.

Заявление Шольца о контактах Путиным

В одном из интервью Шольц заявил, что намерен возобновить свои контакты с российским "фюрером". Впрочем, произойдет это "в нужное время", когда для такого разговора появятся условия.

"Мой последний телефонный звонок (в Путин — Ред.) был некоторое время назад, но я планирую снова поговорить с Путиным в свое время", — заявил канцлер.

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