Как быстро похудеть без диет: полезные советы

Когда мы пытаемся похудеть, мы часто хотим сразу видеть результат и быстро прийти в форму. Это не всегда возможно из-за множества причин.

Диетологи говорят, что можно изменить некоторые привычки, которые помогут похудеть без жестких запретов.

О действенных способах, которые помогут снизить вес без вреда для здоровья пишет realbuzz.com.

Высыпайтесь

Один из самых простых способов похудеть – высыпаться. Сон – это естественный способ получить как умственное, так и физическое восстановление, без достаточного количества сна ваше тело и разум не смогут работать с максимальной эффективностью. Недостаток сна стимулирует выработку грелина, который повышает аппетит и снижает уровень лептина – гормона, отвечающего за сытость.

Если вы не получаете необходимый отдых, чтобы снизить этот стресс, вы переедаете.

Не пропускайте завтрак

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что участники, съедавшие калорийный завтрак, но более легкие обед и ужин, потеряли в среднем на 18 кг больше, чем те, кто начал свой день с завтрака в 300 ккал.

Ешьте медленно

Обычно, чтобы почувствовать себя сытым, нужно не менее 20 минут, поэтому, если вы будете есть медленно, вы почувствуете себя сытым, съев меньшую порцию пищи. К примеру, тщательное пережевывание помогает вашей пищеварительной системе расщеплять больше пищи, прежде чем она попадет в желудок.

Концентрируйтесь на еде

Концентрация на том, что вы едите, может помочь есть меньше, в то же время поощряя получить больше удовольствия от еды. То, что вы отвлекаетесь во время еды, может привести к тому, что вы будете игнорировать признаки сытости.

Ешьте чаще

Чаще приемы пищи в течение дня не только сдерживают чувство голода, но помогают поддерживать нужный уровень энергии и ускоряют обмен веществ. Все эти факторы будут способствовать тому, чтобы вы не переедали и не тянулись к низкокалорийным продуктам с высоким содержанием сахара, которые поднимают уровень энергии.

Даже не соблюдая диету, более частое употребление пищи в течение дня будет способствовать ускорению метаболизма и, следовательно, более эффективному сжиганию жира.

Ешьте больше полезных жиров

Многие думают, что здоровая пища – это пища с низким содержанием жира (и наоборот), однако вам не нужно исключать все жиры, чтобы похудеть. На самом деле мононенасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, оливковом масле и орехах, могут помочь.

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