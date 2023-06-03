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РФ держит в Черном море 9 кораблей: сколько "Калибров" наготове

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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РФ держит в Черном море 9 кораблей: сколько "Калибров" наготове

Россияне вывели в Черное море боевые корабли / Фото: Associated Press

Враг продолжает маневрировать силами и средствами Черного моря.

В Черном море на боевом дежурстве Россия держит два ракетоносителя, оснащенных 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом военно-морские силы Украины сообщили в Фейсбуке.

"В целом в Черном море Россия держит девять своих кораблей, а в Азовском море зафиксировано присутствие одного вражеского судна", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи российских кораблей, в том числе один ракетоноситель, общий залп которого составляет до четырех "Калибров".

Добавим, продолжая наращивать напряженность и в поисках результативной тактики террора населения Украины, враг маневрирует силами и средствами в Черном море.

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Дата публикации
Просмотры
450
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