Зеленский сообщил, готов ли встретиться с президентом Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу со своим бразильским коллегой Луизом Инасио Лула да Силвой. Более того, отмечает украинский лидер, ему "надо поговорить" президентом Силвой.

Об этом Зеленский заявил он во время интервью латиноамериканским СМИ.

"Я уже не впервые публично и непублично, через кого-то, медиа и напрямую президенту Луле могу еще раз подтвердить, что я заинтересован во встрече", — выразился он.

По словам Зеленского, уже предлагал президенту Бразилии провести встречу в любом формате и даже приглашал его в Украину, когда Силва находился с визитом в Европе.

"Потом у меня были на G7 встречи разные. Кто-то говорил, что это мы не нашли (времени – Ред.). Это бред… Что-то там на G7 не сложилось…, но это точно не нашей стороны", — уточнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы Бразилия была представлена на саммите мира в июле: "У Бразилии могут быть свои взгляды на тот или иной блок безопасности, на то или иное направление формулы мира. Это окей, потому что мы в диалоге, мы цивилизованы люди и об этом нужно говорить. А, чтобы говорить, нужно желание".

Украинский президент говорит, что готов лично прилететь в Латинскую Америку для встреч с лидерами здешних стран. Зеленский говорит, что обращался с такими предложениями к лидерам латиноамериканских стран.

"Если у вас нет возможности приехать к нам, то ничего страшного. Я простой человек, у меня короны нет, и я буду у вас. Давайте вместе проговорим наши шаги вперед и как мы можем политически давить на РФ, если вы не можете дать нам оружие", — добавил он.

Напомним, накануне саммита G7 в Хиросиме Силва заявил, что встретится с Зеленским. Впрочем, президенты не смогли провести переговоры. Отмечалось, что причина — это разные графики.

Ранее бразильский президент призвал к прекращению огня и предложил создать клуб наций, включая Бразилию как посредника для достижения мира.

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