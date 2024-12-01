Який хліб можна їсти під час схуднення: міфи і правда

Найбільш дієтичним хлібом можна назвати житній. Він низькокалорійний (165 ккал) і містить утричі більше клітковини.

Тим, хто худне відмовлятися від хліба не варто, бо він містить цінні рослинні білки і вуглеводи, вітаміни групи В, калій, магній, цинк, фосфор, кальцій, селен.

Під час схуднення краще вживати житній хліб з грубої муки або із додаванням цільнозернового борошна чи виключно з нього. Тому що оболонка на зерні уповільнює всмоктування вуглеводів і таким чином не призводить до гіперстимуляції підшлункової залози та підвищення рівня інсуліну. А ось відмовитися варто від білого борошна вищого ґатунку.

Так, з розрахунку на 100 г продукту, в різних видах хліба міститься наступна кількість калорій:

Білий хліб з борошна вищого сорту – 300 ккал

Житній хліб – 180-190 ккал

Цільнозерновий хліб – 160-180 ккал

Якщо у хлібі є додаткові добавки у вигляді горіхів або насіння, обов'язково дивіться, яка у нього калорійність і кількість жирів. Їх може надати набагато більше, ніж у звичайній буханці - а це треба враховувати при розрахунку КБЖУ на день.

А ще запам’ятайте, що сухарі і тости корисніші за свіжий хліб. І не лише для тих, хто худне.

Основну порцію хліба рекомендується з’їдати у першій половині дня. Тоді калорії будуть використані з користю. А ще – не заїдайте хлібом все. Адже непомітно до своєї добової калорійності можна додати 300-500 калорій.

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