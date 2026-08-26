Що їсти від стресу і тривоги: 7 фруктів, які підтримують нервову систему

Фрукти / © pexels.com

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Раціон може впливати не лише на фізичне самопочуття, а й на те, як організм реагує на стрес. Деякі фрукти містять поживні речовини, пов’язані з роботою нервової системи, якістю сну та регуляцією настрою.

Про це повідомило видання Verywell Health.

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Дослідження свідчать, що регулярне вживання фруктів у межах збалансованого раціону може бути пов’язане з нижчим рівнем стресу та тривожності.

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Ківі

Ківі містить багато вітаміну С, а також калій, клітковину та антиоксиданти. Вітамін С бере участь у виробленні серотоніну й дофаміну — нейромедіаторів, пов’язаних із регуляцією настрою та реакцією організму на стрес.

Дослідження за участю людей із дефіцитом вітаміну С показували покращення настрою та життєвого тонусу після регулярного вживання ківі. Крім того, цей фрукт містить мелатонін і клітковину, які можуть сприяти кращому сну.

Апельсини

Ще одним потужним джерелом вітаміну С є апельсини. Антиоксидантні та протизапальні сполуки у цих цитрусових можуть допомагати організму справлятися з наслідками стресу.

Апельсини також містять клітковину, вітаміни групи В і магній. Ці поживні речовини беруть участь у роботі нервової системи та підтриманні стабільного рівня цукру в крові.

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Чорниця

Чорниця багата на антоціани — антиоксиданти, які дослідники пов’язують із підтриманням здоров’я мозку. Вони допомагають захищати клітини від оксидативного стресу та можуть зменшувати запальні процеси.

Є також дослідження, у яких раціон із високим вмістом антиоксидантів був пов’язаний із нижчим рівнем тривожності.

Банани

Банани містять вітаміни групи В, необхідні організму для синтезу серотоніну та дофаміну. Крім того, поєднання клітковини та природних вуглеводів допомагає підтримувати рівень енергії.

Це може запобігати різким коливанням рівня цукру в крові, які здатні супроводжуватися втомою та дратівливістю.

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Полуниця

Полуниця забезпечує організм вітаміном С, антоціанами та елаговою кислотою. Ці антиоксиданти допомагають протидіяти оксидативному стресу та запаленню.

Деякі дослідження також пов’язують антиоксиданти, які містяться в полуниці, з покращенням рівня енергії у людей, що відчувають хронічний стрес або втому.

Гранат

Гранати містять поліфенольні антиоксиданти та вітамін С. Ці речовини допомагають боротися з оксидативним стресом і запальними процесами.

Попередні дослідження також вказують на потенційну користь поживних речовин граната для роботи мозку, настрою та реакції організму на стрес. Водночас для підтвердження цих ефектів потрібні подальші дослідження.

Авокадо

Попри те, що авокадо часто сприймають як овоч, з ботанічного погляду це фрукт. Він містить мононенасичені жири, магній і клітковину.

Магній бере участь у роботі нервової системи та регуляції реакції на стрес. Його недостатнє надходження з їжею, за деякими даними, може підвищувати сприйнятливість організму до стресу.

Чи достатньо лише змінити раціон

Окремі продукти не є лікуванням тривожних розладів і не можуть повністю захистити людину від стресу. Фахівці радять поєднувати збалансоване харчування з регулярною фізичною активністю, достатнім сном та методами релаксації.

Також варто уникати надмірної кількості кофеїну, оскільки він може погіршувати сон і посилювати реакцію організму на стрес. Якщо тривога або стрес суттєво заважають повсякденному життю, рекомендовано звернутися по професійну допомогу.

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