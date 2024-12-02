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Бійці НГУ показали яскраву роботу дронів по ворогові (відео)

Бійці НГУ показали яскраву роботу дронів по ворогові (відео)

Боєць 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" / Фото: Facebook-сторінка "Хартії"

Ворог зазнавав, зазнає і буде зазнавати втрат в Україні.

Бійці НГУ показали двобій безпілотника та наземної техніки ворога. В результаті ефективної роботи уражені техніка та особовий склад армії РФ. 

Про це пише "ХАРТІЯ"

НГУ показали яскраву роботу дронів по вороові

НГУ показали яскраву роботу дронів по вороові

"Проти дронів 13-ї бригади НГУ цими днями також не встоїли танк, гаубиця та гармата, не кажучи вже про піхотинців в укриттях і без", - зазначили у повідомленні.

Раніше на Харківщині українські бійці ефективно відпрацювали по окупантах. Вони показали ураження наземної безпілотної техніки й мінометного гнізда.

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