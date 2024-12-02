Бійці НГУ показали яскраву роботу дронів по ворогові (відео)

Ворог зазнавав, зазнає і буде зазнавати втрат в Україні.
Бійці НГУ показали двобій безпілотника та наземної техніки ворога. В результаті ефективної роботи уражені техніка та особовий склад армії РФ.
Про це пише "ХАРТІЯ"
"Проти дронів 13-ї бригади НГУ цими днями також не встоїли танк, гаубиця та гармата, не кажучи вже про піхотинців в укриттях і без", - зазначили у повідомленні.
Раніше на Харківщині українські бійці ефективно відпрацювали по окупантах. Вони показали ураження наземної безпілотної техніки й мінометного гнізда.
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