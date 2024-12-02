Оксфордський словник назвав слово 2024 року

Термін, що став словом року, підкреслює занепокоєння щодо впливу цифрової ери на розумові здібності.

Оксфордський словник назвав словом року вислів "brain rot", що перекладається як "гниття мозку" або "мозкова деградація". Це вираз, який описує уявне погіршення когнітивного стану чи інтелектуальної діяльності, часто пов’язане з надмірним споживанням неякісного або тривіального контенту, особливо в інтернеті чи соціальних мережах.

Про це пише The Guardian.

Цей вибір був зроблений за результатами голосування, в якому взяли участь понад 37000 людей. Вони обрали переможця з шести термінів, запропонованих Oxford University Press, видавцем Оксфордського словника англійської мови.

Щорічна премія, в рамках якої раніше перемагали такі слова, як "rizz" і "climate emergency", створена для того, щоб відображати ключові настрої та тренди року.

Термін "гниття мозку" визначають як "ймовірне погіршення психічного чи інтелектуального стану людини, яке особливо пов’язують з надмірним споживанням матеріалу, переважно онлайн-контенту, що вважається тривіальним або нецікавим". Це поняття викликає дискусії про вплив цифрової культури та споживання інформації на когнітивні функції.

Видавництво Оксфордського університету зазначило, що термін "мозкова деградація" 2024 року здобув нову популярність як спосіб висловлення занепокоєння щодо наслідків надмірного споживання низькоякісного контенту, особливо в соціальних мережах.

Хоча фраза здобула актуальність останнім часом, її перше зафіксоване використання датується 1854 роком у книжці Генрі Девіда Торо "Волден".

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь прокоментував:

"Brain rot привертає увагу до однієї з можливих загроз віртуального життя та того, як ми проводимо вільний час. Це вилається наступним логічним етапом у культурній дискусії про людство й технології. Не дивно, що цей термін отримав широку підтримку, ставши нашим вибором цього року".

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