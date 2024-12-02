Оксфордский словарь назвал слово 2024 года

Термин, ставший словом года, подчеркивает беспокойство о влиянии цифровой эры на умственные способности.

Оксфордский словарь назвал словом года изречение "brain rot", переводимое как "гниение мозга" или "мозговая деградация". Это выражение, описывающее мнимое ухудшение когнитивного состояния или интеллектуальной деятельности, часто связано с чрезмерным потреблением некачественного или тривиального контента, особенно в интернете или социальных сетях.

Об этом пишет The Guardian.

Этот выбор был сделан по результатам голосования, в котором приняло участие более 37 000 человек. Они выбрали победителя из шести терминов, предложенных Oxford University Press, издателем Оксфордского словаря английского языка.

Ежегодная премия, в рамках которой ранее побеждали такие слова, как rizz и climate emergency, создана для того, чтобы отражать ключевые настроения и тренды года.

Термин "гниение мозга" определяют как «вероятное ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно связывающееся с чрезмерным потреблением материала, преимущественно онлайн-контента, который считается тривиальным или неинтересным». Это понятие вызывает дискуссии о влиянии цифровой культуры и потреблении информации на когнитивные функции.

Издательство Оксфордского университета отметило, что термин «мозговая деградация» в 2024 году приобрел новую популярность как способ выражения обеспокоенности последствиями чрезмерного потребления низкокачественного контента, особенно в социальных сетях.

Хотя фраза обрела актуальность в последнее время, ее первое зафиксированное использование датируется 1854 годом в книге Генри Дэвида Торо "Уолден".

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь прокомментировал:

"Brain rot привлекает внимание к одной из возможных угроз виртуальной жизни и тому, как мы проводим свободное время. Это выглядит как следующий логический этап в культурной дискуссии о человечестве и технологиях. Неудивительно, что этот термин получил широкую поддержку, став нашим выбором в этом году ".

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