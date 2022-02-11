Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Зашквар, рофл и кринж: объясняем молодежный сленг простыми словами

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зашквар, рофл и кринж: объясняем молодежный сленг простыми словами

ТСН.ua

Перевод с молодежного на русский.

"Зашквар", "рофл", "кринж" и еще десятки слов, которыми каждый день пользуется украинская молодежь, часто непонятны для старшего поколения. Если вы не понимаете, о чем говорит ваш ребенок – скорее всего, вы отстали от современного молодежного сленга.

ТСН.ua собрал самые популярные слова и объяснил их простыми словами.

Словарь молодежного сленга:

  • Абьюз – физическое или психологическое насилие в семье или в отношениях.
  • Абьюзер – человек, регулярно издевающийся над кем-то.
  • Агриться – злиться.
  • Байт – провокация.
  • Бро – друг, товарищ.
  • Булинг – агрессивное поведение и жесткое отношение одного ребенка или группы детей к другому ребенку, сопровождающееся постоянным физическим или психологическим давлением.
  • Бумеры – старшее поколение.
  • Бейзик – человек, который слепо подражает моде и ничем не отличается от других.
  • Бомбить – возмущаться, часто используются в контексте какой-то несправедливой ситуации.
  • Вайб – атмосфера, чувство.
  • Вписка – квартира или дом, где собираются на вечеринку или сама вечеринка.
  • Вписаться к кому-нибудь – прийти в гости, получить приглашение.
  • Го – пойдемте.
  • Дичь – бред, чепуха.
  • Душный человек, душила – скучный, мелочный человек.
  • Донатить – жертвовать средства.
  • Жиза – жизненный случай.
  • Зашквар – стыдный, недостойный поступок, портящий репутацию.
  • Зумеры – молодежь, подростки.
  • Изи – легко.
  • Краш – человек, который вам очень нравится, в которого вы внезапно влюбились.
  • Кринж – чувство, близкое к "испанскому стыду", когда человек испытывает неудобство и стыд за свои или чужие действия.
  • Кринжовый – вызывающий стыд.
  • Криповый – страшный, пугающий.
  • К – тысяча; например, 1к – одна тысяча.
  • Кун – симпатичный парень.
  • Лагать – работать медленно, с перебоями.
  • Лук – внешний вид, образ.
  • Лс – личные сообщения.
  • Ламповый – уютный, милый.
  • Морозиться – игнорировать, избегать.
  • Мерч – продукция, чаще одежда с символикой определенного лица, игры, фильма, сериала.
  • Месседж – сообщение; мнение, которое хотят донести.
  • Няшный – милый, хорошенький, привлекательный.
  • Орать – громко смеяться над чем-нибудь.
  • Офтоп – сетевое сообщение, выходящее за пределы заранее установленной темы общения.
  • Олдскульный – традиционный; тот, который следует ранним образцам какого-то направления или стиля.
  • Поп ит и симпл-дипмл – современные игрушки, снимающие стресс. Выглядят как пузырьки, которые можно продавливать.
  • Пруф – подтверждение.
  • Рофл – шутка.
  • Спойлер – преждевременное раскрытие сюжета, интриги книги или фильма, портящее удовольствие от просмотра.
  • Скриншот — снимок экрана.
  • Стрим – прямой эфир на интернет-сервисе.
  • Стенить – быть страстным поклонником, фанатом.
  • Сорян – извини.
  • Токсик – токсичный человек, постоянно жалующийся, ноющий и портящий другим настроение.
  • Тильтовать – бросать играть, расстроившись проигрывая.
  • Тригерить – вызвать интенсивную эмоциональную реакцию, неприятные чувства, эмоции, переживания, воспоминания и т.д.
  • Топ, топчик – лучшее.
  • Троллить – издеваться, выводить кого-то из себя, чтобы посмеяться над человеком.
  • Тян – красивая девушка.
  • Треш – что-то негодящее, никчемное, выходящее за рамки приличного.
  • Фидбек – отзыв, критический комментарий к чему-нибудь.
  • Флуд – пустословие, сообщение, которое занимает большие объемы и не несет какой-либо новой информации.
  • Хайп – шум, внезапная популярность, надувательство, бурные обсуждения события или персоны.
  • Хейтить – ненавидеть, презирать.
  • Чилить – расслабляться, ничего не делать, отдыхать.
  • Чекать – проверять.
  • Шарить – хорошо разбираться в чем-нибудь.
  • Шерить – распространять информацию в разных соцсетях.
  • Шеймить – стыдить.
  • Шипперить – воображать, что какие-то персонажи или популярные люди находятся в романтических отношениях, хотя на самом деле это не так.
  • Шмот – одежда, предметы гардероба.
  • Юзать – пользоваться.

Отметим, что большинство родителей подростков признаются в том, что им тяжело общаться со своими детьми, а процесс воспитания превратился в большую проблему: подростки не хотят никого слушать, огрызаются, не терпят замечаний, советов и наставлений.

ТСН.ua пишет о том, как не испортить отношения с детьми-подростками.

Движовые слова: как сленг помогает иностранцам лучше почувствовать украинский язык

Движовые слова: как сленг помогает иностранцам лучше почувствовать украинский язык

Читайте также:

Следующая публикация