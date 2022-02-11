Зашквар, рофл и кринж: объясняем молодежный сленг простыми словами

Перевод с молодежного на русский.
"Зашквар", "рофл", "кринж" и еще десятки слов, которыми каждый день пользуется украинская молодежь, часто непонятны для старшего поколения. Если вы не понимаете, о чем говорит ваш ребенок – скорее всего, вы отстали от современного молодежного сленга.
ТСН.ua собрал самые популярные слова и объяснил их простыми словами.
Словарь молодежного сленга:
- Абьюз – физическое или психологическое насилие в семье или в отношениях.
- Абьюзер – человек, регулярно издевающийся над кем-то.
- Агриться – злиться.
- Байт – провокация.
- Бро – друг, товарищ.
- Булинг – агрессивное поведение и жесткое отношение одного ребенка или группы детей к другому ребенку, сопровождающееся постоянным физическим или психологическим давлением.
- Бумеры – старшее поколение.
- Бейзик – человек, который слепо подражает моде и ничем не отличается от других.
- Бомбить – возмущаться, часто используются в контексте какой-то несправедливой ситуации.
- Вайб – атмосфера, чувство.
- Вписка – квартира или дом, где собираются на вечеринку или сама вечеринка.
- Вписаться к кому-нибудь – прийти в гости, получить приглашение.
- Го – пойдемте.
- Дичь – бред, чепуха.
- Душный человек, душила – скучный, мелочный человек.
- Донатить – жертвовать средства.
- Жиза – жизненный случай.
- Зашквар – стыдный, недостойный поступок, портящий репутацию.
- Зумеры – молодежь, подростки.
- Изи – легко.
- Краш – человек, который вам очень нравится, в которого вы внезапно влюбились.
- Кринж – чувство, близкое к "испанскому стыду", когда человек испытывает неудобство и стыд за свои или чужие действия.
- Кринжовый – вызывающий стыд.
- Криповый – страшный, пугающий.
- К – тысяча; например, 1к – одна тысяча.
- Кун – симпатичный парень.
- Лагать – работать медленно, с перебоями.
- Лук – внешний вид, образ.
- Лс – личные сообщения.
- Ламповый – уютный, милый.
- Морозиться – игнорировать, избегать.
- Мерч – продукция, чаще одежда с символикой определенного лица, игры, фильма, сериала.
- Месседж – сообщение; мнение, которое хотят донести.
- Няшный – милый, хорошенький, привлекательный.
- Орать – громко смеяться над чем-нибудь.
- Офтоп – сетевое сообщение, выходящее за пределы заранее установленной темы общения.
- Олдскульный – традиционный; тот, который следует ранним образцам какого-то направления или стиля.
- Поп ит и симпл-дипмл – современные игрушки, снимающие стресс. Выглядят как пузырьки, которые можно продавливать.
- Пруф – подтверждение.
- Рофл – шутка.
- Спойлер – преждевременное раскрытие сюжета, интриги книги или фильма, портящее удовольствие от просмотра.
- Скриншот — снимок экрана.
- Стрим – прямой эфир на интернет-сервисе.
- Стенить – быть страстным поклонником, фанатом.
- Сорян – извини.
- Токсик – токсичный человек, постоянно жалующийся, ноющий и портящий другим настроение.
- Тильтовать – бросать играть, расстроившись проигрывая.
- Тригерить – вызвать интенсивную эмоциональную реакцию, неприятные чувства, эмоции, переживания, воспоминания и т.д.
- Топ, топчик – лучшее.
- Троллить – издеваться, выводить кого-то из себя, чтобы посмеяться над человеком.
- Тян – красивая девушка.
- Треш – что-то негодящее, никчемное, выходящее за рамки приличного.
- Фидбек – отзыв, критический комментарий к чему-нибудь.
- Флуд – пустословие, сообщение, которое занимает большие объемы и не несет какой-либо новой информации.
- Хайп – шум, внезапная популярность, надувательство, бурные обсуждения события или персоны.
- Хейтить – ненавидеть, презирать.
- Чилить – расслабляться, ничего не делать, отдыхать.
- Чекать – проверять.
- Шарить – хорошо разбираться в чем-нибудь.
- Шерить – распространять информацию в разных соцсетях.
- Шеймить – стыдить.
- Шипперить – воображать, что какие-то персонажи или популярные люди находятся в романтических отношениях, хотя на самом деле это не так.
- Шмот – одежда, предметы гардероба.
- Юзать – пользоваться.
Отметим, что большинство родителей подростков признаются в том, что им тяжело общаться со своими детьми, а процесс воспитания превратился в большую проблему: подростки не хотят никого слушать, огрызаются, не терпят замечаний, советов и наставлений.
ТСН.ua пишет о том, как не испортить отношения с детьми-подростками.
Читайте также: