Зашквар, рофл и кринж: объясняем молодежный сленг простыми словами

Перевод с молодежного на русский.

"Зашквар", "рофл", "кринж" и еще десятки слов, которыми каждый день пользуется украинская молодежь, часто непонятны для старшего поколения. Если вы не понимаете, о чем говорит ваш ребенок – скорее всего, вы отстали от современного молодежного сленга.

ТСН.ua собрал самые популярные слова и объяснил их простыми словами.

Словарь молодежного сленга:

Абьюз – физическое или психологическое насилие в семье или в отношениях.

– физическое или психологическое насилие в семье или в отношениях. Абьюзер – человек, регулярно издевающийся над кем-то.

– человек, регулярно издевающийся над кем-то. Агриться – злиться.

– злиться. Байт – провокация.

– провокация. Бро – друг, товарищ.

– друг, товарищ. Булинг – агрессивное поведение и жесткое отношение одного ребенка или группы детей к другому ребенку, сопровождающееся постоянным физическим или психологическим давлением.

– агрессивное поведение и жесткое отношение одного ребенка или группы детей к другому ребенку, сопровождающееся постоянным физическим или психологическим давлением. Бумеры – старшее поколение.

– старшее поколение. Бейзик – человек, который слепо подражает моде и ничем не отличается от других.

– человек, который слепо подражает моде и ничем не отличается от других. Бомбить – возмущаться, часто используются в контексте какой-то несправедливой ситуации.

– возмущаться, часто используются в контексте какой-то несправедливой ситуации. Вайб – атмосфера, чувство.

– атмосфера, чувство. Вписка – квартира или дом, где собираются на вечеринку или сама вечеринка.

– квартира или дом, где собираются на вечеринку или сама вечеринка. Вписаться к кому-нибудь – прийти в гости, получить приглашение.

– прийти в гости, получить приглашение. Го – пойдемте.

– пойдемте. Дичь – бред, чепуха.

– бред, чепуха. Душный человек , душила – скучный, мелочный человек.

, – скучный, мелочный человек. Донатить – жертвовать средства.

– жертвовать средства. Жиза – жизненный случай.

– жизненный случай. Зашквар – стыдный, недостойный поступок, портящий репутацию.

– стыдный, недостойный поступок, портящий репутацию. Зумеры – молодежь, подростки.

– молодежь, подростки. Изи – легко.

– легко. Краш – человек, который вам очень нравится, в которого вы внезапно влюбились.

– человек, который вам очень нравится, в которого вы внезапно влюбились. Кринж – чувство, близкое к "испанскому стыду", когда человек испытывает неудобство и стыд за свои или чужие действия.

– чувство, близкое к "испанскому стыду", когда человек испытывает неудобство и стыд за свои или чужие действия. Кринжовый – вызывающий стыд.

– вызывающий стыд. Криповый – страшный, пугающий.

– страшный, пугающий. К – тысяча; например, 1к – одна тысяча.

– тысяча; например, 1к – одна тысяча. Кун – симпатичный парень.

– симпатичный парень. Лагать – работать медленно, с перебоями.

– работать медленно, с перебоями. Лук – внешний вид, образ.

– внешний вид, образ. Лс – личные сообщения.

– личные сообщения. Ламповый – уютный, милый.

– уютный, милый. Морозиться – игнорировать, избегать.

– игнорировать, избегать. Мерч – продукция, чаще одежда с символикой определенного лица, игры, фильма, сериала.

– продукция, чаще одежда с символикой определенного лица, игры, фильма, сериала. Месседж – сообщение; мнение, которое хотят донести.

– сообщение; мнение, которое хотят донести. Няшный – милый, хорошенький, привлекательный.

– милый, хорошенький, привлекательный. Орать – громко смеяться над чем-нибудь.

– громко смеяться над чем-нибудь. Офтоп – сетевое сообщение, выходящее за пределы заранее установленной темы общения.

– сетевое сообщение, выходящее за пределы заранее установленной темы общения. Олдскульный – традиционный; тот, который следует ранним образцам какого-то направления или стиля.

– традиционный; тот, который следует ранним образцам какого-то направления или стиля. Поп ит и симпл-дипмл – современные игрушки, снимающие стресс. Выглядят как пузырьки, которые можно продавливать.

и – современные игрушки, снимающие стресс. Выглядят как пузырьки, которые можно продавливать. Пруф – подтверждение.

– подтверждение. Рофл – шутка.

– шутка. Спойлер – преждевременное раскрытие сюжета, интриги книги или фильма, портящее удовольствие от просмотра.

– преждевременное раскрытие сюжета, интриги книги или фильма, портящее удовольствие от просмотра. Скриншот — снимок экрана.

— снимок экрана. Стрим – прямой эфир на интернет-сервисе.

– прямой эфир на интернет-сервисе. Стенить – быть страстным поклонником, фанатом.

– быть страстным поклонником, фанатом. Сорян – извини.

– извини. Токсик – токсичный человек, постоянно жалующийся, ноющий и портящий другим настроение.

– токсичный человек, постоянно жалующийся, ноющий и портящий другим настроение. Тильтовать – бросать играть, расстроившись проигрывая.

– бросать играть, расстроившись проигрывая. Тригерить – вызвать интенсивную эмоциональную реакцию, неприятные чувства, эмоции, переживания, воспоминания и т.д.

– вызвать интенсивную эмоциональную реакцию, неприятные чувства, эмоции, переживания, воспоминания и т.д. Топ , топчик – лучшее.

, – лучшее. Троллить – издеваться, выводить кого-то из себя, чтобы посмеяться над человеком.

– издеваться, выводить кого-то из себя, чтобы посмеяться над человеком. Тян – красивая девушка.

– красивая девушка. Треш – что-то негодящее, никчемное, выходящее за рамки приличного.

– что-то негодящее, никчемное, выходящее за рамки приличного. Фидбек – отзыв, критический комментарий к чему-нибудь.

– отзыв, критический комментарий к чему-нибудь. Флуд – пустословие, сообщение, которое занимает большие объемы и не несет какой-либо новой информации.

– пустословие, сообщение, которое занимает большие объемы и не несет какой-либо новой информации. Хайп – шум, внезапная популярность, надувательство, бурные обсуждения события или персоны.

– шум, внезапная популярность, надувательство, бурные обсуждения события или персоны. Хейтить – ненавидеть, презирать.

– ненавидеть, презирать. Чилить – расслабляться, ничего не делать, отдыхать.

– расслабляться, ничего не делать, отдыхать. Чекать – проверять.

– проверять. Шарить – хорошо разбираться в чем-нибудь.

– хорошо разбираться в чем-нибудь. Шерить – распространять информацию в разных соцсетях.

– распространять информацию в разных соцсетях. Шеймить – стыдить.

– стыдить. Шипперить – воображать, что какие-то персонажи или популярные люди находятся в романтических отношениях, хотя на самом деле это не так.

– воображать, что какие-то персонажи или популярные люди находятся в романтических отношениях, хотя на самом деле это не так. Шмот – одежда, предметы гардероба.

– одежда, предметы гардероба. Юзать – пользоваться.

Отметим, что большинство родителей подростков признаются в том, что им тяжело общаться со своими детьми, а процесс воспитания превратился в большую проблему: подростки не хотят никого слушать, огрызаются, не терпят замечаний, советов и наставлений.

ТСН.ua пишет о том, как не испортить отношения с детьми-подростками.

Движовые слова: как сленг помогает иностранцам лучше почувствовать украинский язык

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