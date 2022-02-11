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Зашквар, рофл і крінж: пояснюємо молодіжний сленг простими словами

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Зашквар, рофл і крінж: пояснюємо молодіжний сленг простими словами

ТСН.ua

Переклад з молодіжної на українську.

"Зашквар", "рофл", "крінж" та ще десятки слів, якими щодня користується українська молодь, часто незрозумілі для старшого покоління. Якщо ви не розумієте, про що каже ваша дитина - скоріше за все, ви відстали від сучасного молодіжного сленгу.

ТСН.ua зібрав найпопулярніші слова та пояснив їх простими словами.

Словник молодіжного сленгу:

  • Абьюз – фізичне або психологічне насильство в сім'ї або відносинах. 
  • Абьюзер – людина, яка регулярно знущається з когось.
  • Агритися – злитися.
  • Байт – провокація.
  • Бро – друг, товариш.
  • Булінг –  агресивна поведінка та жорстке ставлення однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним або психологічним тиском. 
  • Бумери – старше покоління.
  • Бейзік – людина, яка сліпо наслідує моду і нічим не відрізняється від інших.
  • Бомбити - обурюватися, часто використовують у контексті якоїсь несправедливої ситуації.
  • Вайб – атмосфера, відчуття.
  • Вписка – квартира чи будинок, де збираються на вечірку, або сама вечірка.
  • Вписатись до когось – прийти в гості, отримати запрошення. 
  • Го – ходімо.
  • Дичина – маячня, нісенітниця.
  • Душна людина, душнила – нудна, дріб'язкова людина.
  • Донатити – жертвувати кошти.
  • Жиза – життєвий випадок.
  • Зашквар – соромний, негідний вчинок, який псує репутацію.
  • Зумери – молодь, підлітки.
  • Ізі – легко.
  • Краш – людина, яка вам дуже подобається, в яку ви раптово закохалися.
  • Крінж – почуття, близьке до "іспанського сорому", коли людина відчуває незручність і сором за свої або чужі дії. 
  • Крінжовий – той, що викликає сором.
  • Кріповий – страшний, лякаючий.
  • К – тисяча; наприклад, 1к - одна тисяча.
  • Кун – симпатичний хлопець.
  • Лагати – працювати повільно, з перебоями.
  • Лук – зовнішній вигляд, образ.
  • Лс – особисті повідомлення (від рос. личные сообщения).
  • Ламповий – затишний, милий.
  • Морозитись - ігнорувати, уникати.
  • Мерч – продукція, частіше одяг із символікою певної особи, гри, фільму, серіалу.
  • Меседж – повідомлення; думка, яку хочуть донести.
  • Няшний – милий, гарненький, привабливий. 
  • Орати – голосно сміятися над чим-небудь.
  • Офтоп – мережеве повідомлення, що виходить за межі заздалегідь встановленої теми спілкування.
  • Олдскульний –  традиційний; той, який наслідує ранні зразки якогось напряму або стилю.
  • Поп іт і сімпл-діпмл – сучасні іграшки, які знімають стрес. Виглядають як пухирці, які можна продавлювати.
  • Пруф – доказ.
  • Рофл – жарт.
  • Спойлер – передчасне розкриття сюжету, інтриги книги або фільму, яке псує задоволення від перегляду.
  • Скрін, скріншот - знімок екрану.
  • Стрім – прямий ефір на інтернет-сервісі.
  • Стенити – бути пристрасним прихильником, фанатом.
  • Сорян – вибач.
  • Токсик – токсична людина, яка постійно скаржиться, ниє і псує іншим настрій.
  • Тільтувати – кидати грати, засмутившись програючи.
  • Тригерити – викликати інтенсивну емоційну реакцію, неприємні почуття, емоції, переживання, спогади тощо.
  • Топ, топчик – найкраще.
  • Тролити – знущатися, виводити когось із себе, щоб посміятися над людиною.
  • Тян – гарна дівчина.
  • Треш – щось негодяще, нікчемне, щось таке, що виходить за рамки пристойного.
  • Фідбек –  відгук, критичний коментар до чогось. 
  • Флуд – марнослів'я, повідомлення, яке займає великі обсяги і не несе якоїсь нової інформації.
  • Хайп – галас, раптова популярність, обдурювання, бурхливі обговорення події або персони.
  • Хейтити – ненавидіти, зневажати.
  • Чилити – розслаблятися, нічого не робити, відпочивати.
  • Чекати – перевіряти.
  • Шарити – добре розбиратися в чому-небудь.
  • Шерити – поширювати інформацію в різних соцмережах.
  • Шеймити – соромити.
  • Шипперити – уявляти, що якісь персонажі або популярні люди перебувають у романтичних відносинах, хоча насправді це не так.
  • Шмот – одяг, предмети гардероба.
  • Юзати – користуватися.

Зазначимо, що більшість батьків підлітків зізнаються в тому, що їм важко спілкуватися зі своїми дітьми, а процес виховання перетворився на велику проблему: підлітки не хочуть нікого слухати, огризаються, не терплять зауважень, порад і настанов.

ТСН.ua пише про те, як не зіпсувати стосунки з дітьми-підлітками.

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