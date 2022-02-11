Зашквар, рофл і крінж: пояснюємо молодіжний сленг простими словами

Переклад з молодіжної на українську.

"Зашквар", "рофл", "крінж" та ще десятки слів, якими щодня користується українська молодь, часто незрозумілі для старшого покоління. Якщо ви не розумієте, про що каже ваша дитина - скоріше за все, ви відстали від сучасного молодіжного сленгу.

ТСН.ua зібрав найпопулярніші слова та пояснив їх простими словами.

Словник молодіжного сленгу:

Абьюз – фізичне або психологічне насильство в сім'ї або відносинах.

– фізичне або психологічне насильство в сім'ї або відносинах. Абьюзер – людина, яка регулярно знущається з когось.

– людина, яка регулярно знущається з когось. Агритися – злитися.

– злитися. Байт – провокація.

– провокація. Бро – друг, товариш.

– друг, товариш. Булінг – агресивна поведінка та жорстке ставлення однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним або психологічним тиском.

– агресивна поведінка та жорстке ставлення однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним або психологічним тиском. Бумери – старше покоління.

– старше покоління. Бейзік – людина, яка сліпо наслідує моду і нічим не відрізняється від інших.

– людина, яка сліпо наслідує моду і нічим не відрізняється від інших. Бомбити - обурюватися, часто використовують у контексті якоїсь несправедливої ситуації.

- обурюватися, часто використовують у контексті якоїсь несправедливої ситуації. Вайб – атмосфера, відчуття.

– атмосфера, відчуття. Вписка – квартира чи будинок, де збираються на вечірку, або сама вечірка.

– квартира чи будинок, де збираються на вечірку, або сама вечірка. Вписатись до когось – прийти в гості, отримати запрошення.

– прийти в гості, отримати запрошення. Го – ходімо.

– ходімо. Дичина – маячня, нісенітниця.

– маячня, нісенітниця. Душна людина , душнила – нудна, дріб'язкова людина.

, – нудна, дріб'язкова людина. Донатити – жертвувати кошти.

– жертвувати кошти. Жиза – життєвий випадок.

– життєвий випадок. Зашквар – соромний, негідний вчинок, який псує репутацію.

– соромний, негідний вчинок, який псує репутацію. Зумери – молодь, підлітки.

– молодь, підлітки. Ізі – легко.

– легко. Краш – людина, яка вам дуже подобається, в яку ви раптово закохалися.

– людина, яка вам дуже подобається, в яку ви раптово закохалися. Крінж – почуття, близьке до "іспанського сорому", коли людина відчуває незручність і сором за свої або чужі дії.

– почуття, близьке до "іспанського сорому", коли людина відчуває незручність і сором за свої або чужі дії. Крінжовий – той, що викликає сором.

– той, що викликає сором. Кріповий – страшний, лякаючий.

– страшний, лякаючий. К – тисяча; наприклад, 1к - одна тисяча.

– тисяча; наприклад, 1к - одна тисяча. Кун – симпатичний хлопець.

– симпатичний хлопець. Лагати – працювати повільно, з перебоями.

– працювати повільно, з перебоями. Лук – зовнішній вигляд, образ.

– зовнішній вигляд, образ. Лс – особисті повідомлення (від рос. личные сообщения).

– особисті повідомлення (від рос. личные сообщения). Ламповий – затишний, милий.

– затишний, милий. Морозитись - ігнорувати, уникати.

- ігнорувати, уникати. Мерч – продукція, частіше одяг із символікою певної особи, гри, фільму, серіалу.

– продукція, частіше одяг із символікою певної особи, гри, фільму, серіалу. Меседж – повідомлення; думка, яку хочуть донести.

– повідомлення; думка, яку хочуть донести. Няшний – милий, гарненький, привабливий.

– милий, гарненький, привабливий. Орати – голосно сміятися над чим-небудь.

– голосно сміятися над чим-небудь. Офтоп – мережеве повідомлення, що виходить за межі заздалегідь встановленої теми спілкування.

– мережеве повідомлення, що виходить за межі заздалегідь встановленої теми спілкування. Олдскульний – традиційний; той, який наслідує ранні зразки якогось напряму або стилю.

– традиційний; той, який наслідує ранні зразки якогось напряму або стилю. Поп іт і сімпл-діпмл – сучасні іграшки, які знімають стрес. Виглядають як пухирці, які можна продавлювати.

і – сучасні іграшки, які знімають стрес. Виглядають як пухирці, які можна продавлювати. Пруф – доказ.

– доказ. Рофл – жарт.

– жарт. Спойлер – передчасне розкриття сюжету, інтриги книги або фільму, яке псує задоволення від перегляду.

– передчасне розкриття сюжету, інтриги книги або фільму, яке псує задоволення від перегляду. Скрін , скріншот - знімок екрану.

, - знімок екрану. Стрім – прямий ефір на інтернет-сервісі.

– прямий ефір на інтернет-сервісі. Стенити – бути пристрасним прихильником, фанатом.

– бути пристрасним прихильником, фанатом. Сорян – вибач.

– вибач. Токсик – токсична людина, яка постійно скаржиться, ниє і псує іншим настрій.

– токсична людина, яка постійно скаржиться, ниє і псує іншим настрій. Тільтувати – кидати грати, засмутившись програючи.

– кидати грати, засмутившись програючи. Тригерити – викликати інтенсивну емоційну реакцію, неприємні почуття, емоції, переживання, спогади тощо.

– викликати інтенсивну емоційну реакцію, неприємні почуття, емоції, переживання, спогади тощо. Топ , топчик – найкраще.

, – найкраще. Тролити – знущатися, виводити когось із себе, щоб посміятися над людиною.

– знущатися, виводити когось із себе, щоб посміятися над людиною. Тян – гарна дівчина.

– гарна дівчина. Треш – щось негодяще, нікчемне, щось таке, що виходить за рамки пристойного.

– щось негодяще, нікчемне, щось таке, що виходить за рамки пристойного. Фідбек – відгук, критичний коментар до чогось.

– відгук, критичний коментар до чогось. Флуд – марнослів'я, повідомлення, яке займає великі обсяги і не несе якоїсь нової інформації.

– марнослів'я, повідомлення, яке займає великі обсяги і не несе якоїсь нової інформації. Хайп – галас, раптова популярність, обдурювання, бурхливі обговорення події або персони.

– галас, раптова популярність, обдурювання, бурхливі обговорення події або персони. Хейтити – ненавидіти, зневажати.

– ненавидіти, зневажати. Чилити – розслаблятися, нічого не робити, відпочивати.

– розслаблятися, нічого не робити, відпочивати. Чекати – перевіряти.

– перевіряти. Шарити – добре розбиратися в чому-небудь.

– добре розбиратися в чому-небудь. Шерити – поширювати інформацію в різних соцмережах.

– поширювати інформацію в різних соцмережах. Шеймити – соромити.

– соромити. Шипперити – уявляти, що якісь персонажі або популярні люди перебувають у романтичних відносинах, хоча насправді це не так.

– уявляти, що якісь персонажі або популярні люди перебувають у романтичних відносинах, хоча насправді це не так. Шмот – одяг, предмети гардероба.

– одяг, предмети гардероба. Юзати – користуватися.

Зазначимо, що більшість батьків підлітків зізнаються в тому, що їм важко спілкуватися зі своїми дітьми, а процес виховання перетворився на велику проблему: підлітки не хочуть нікого слухати, огризаються, не терплять зауважень, порад і настанов.

ТСН.ua пише про те, як не зіпсувати стосунки з дітьми-підлітками.

Двіжові слова: як сленг допомагає іноземцям краще порозумітися із українською мовою

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