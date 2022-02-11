Зашквар, рофл і крінж: пояснюємо молодіжний сленг простими словами

Переклад з молодіжної на українську.
"Зашквар", "рофл", "крінж" та ще десятки слів, якими щодня користується українська молодь, часто незрозумілі для старшого покоління. Якщо ви не розумієте, про що каже ваша дитина - скоріше за все, ви відстали від сучасного молодіжного сленгу.
ТСН.ua зібрав найпопулярніші слова та пояснив їх простими словами.
Словник молодіжного сленгу:
- Абьюз – фізичне або психологічне насильство в сім'ї або відносинах.
- Абьюзер – людина, яка регулярно знущається з когось.
- Агритися – злитися.
- Байт – провокація.
- Бро – друг, товариш.
- Булінг – агресивна поведінка та жорстке ставлення однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним або психологічним тиском.
- Бумери – старше покоління.
- Бейзік – людина, яка сліпо наслідує моду і нічим не відрізняється від інших.
- Бомбити - обурюватися, часто використовують у контексті якоїсь несправедливої ситуації.
- Вайб – атмосфера, відчуття.
- Вписка – квартира чи будинок, де збираються на вечірку, або сама вечірка.
- Вписатись до когось – прийти в гості, отримати запрошення.
- Го – ходімо.
- Дичина – маячня, нісенітниця.
- Душна людина, душнила – нудна, дріб'язкова людина.
- Донатити – жертвувати кошти.
- Жиза – життєвий випадок.
- Зашквар – соромний, негідний вчинок, який псує репутацію.
- Зумери – молодь, підлітки.
- Ізі – легко.
- Краш – людина, яка вам дуже подобається, в яку ви раптово закохалися.
- Крінж – почуття, близьке до "іспанського сорому", коли людина відчуває незручність і сором за свої або чужі дії.
- Крінжовий – той, що викликає сором.
- Кріповий – страшний, лякаючий.
- К – тисяча; наприклад, 1к - одна тисяча.
- Кун – симпатичний хлопець.
- Лагати – працювати повільно, з перебоями.
- Лук – зовнішній вигляд, образ.
- Лс – особисті повідомлення (від рос. личные сообщения).
- Ламповий – затишний, милий.
- Морозитись - ігнорувати, уникати.
- Мерч – продукція, частіше одяг із символікою певної особи, гри, фільму, серіалу.
- Меседж – повідомлення; думка, яку хочуть донести.
- Няшний – милий, гарненький, привабливий.
- Орати – голосно сміятися над чим-небудь.
- Офтоп – мережеве повідомлення, що виходить за межі заздалегідь встановленої теми спілкування.
- Олдскульний – традиційний; той, який наслідує ранні зразки якогось напряму або стилю.
- Поп іт і сімпл-діпмл – сучасні іграшки, які знімають стрес. Виглядають як пухирці, які можна продавлювати.
- Пруф – доказ.
- Рофл – жарт.
- Спойлер – передчасне розкриття сюжету, інтриги книги або фільму, яке псує задоволення від перегляду.
- Скрін, скріншот - знімок екрану.
- Стрім – прямий ефір на інтернет-сервісі.
- Стенити – бути пристрасним прихильником, фанатом.
- Сорян – вибач.
- Токсик – токсична людина, яка постійно скаржиться, ниє і псує іншим настрій.
- Тільтувати – кидати грати, засмутившись програючи.
- Тригерити – викликати інтенсивну емоційну реакцію, неприємні почуття, емоції, переживання, спогади тощо.
- Топ, топчик – найкраще.
- Тролити – знущатися, виводити когось із себе, щоб посміятися над людиною.
- Тян – гарна дівчина.
- Треш – щось негодяще, нікчемне, щось таке, що виходить за рамки пристойного.
- Фідбек – відгук, критичний коментар до чогось.
- Флуд – марнослів'я, повідомлення, яке займає великі обсяги і не несе якоїсь нової інформації.
- Хайп – галас, раптова популярність, обдурювання, бурхливі обговорення події або персони.
- Хейтити – ненавидіти, зневажати.
- Чилити – розслаблятися, нічого не робити, відпочивати.
- Чекати – перевіряти.
- Шарити – добре розбиратися в чому-небудь.
- Шерити – поширювати інформацію в різних соцмережах.
- Шеймити – соромити.
- Шипперити – уявляти, що якісь персонажі або популярні люди перебувають у романтичних відносинах, хоча насправді це не так.
- Шмот – одяг, предмети гардероба.
- Юзати – користуватися.
Зазначимо, що більшість батьків підлітків зізнаються в тому, що їм важко спілкуватися зі своїми дітьми, а процес виховання перетворився на велику проблему: підлітки не хочуть нікого слухати, огризаються, не терплять зауважень, порад і настанов.
ТСН.ua пише про те, як не зіпсувати стосунки з дітьми-підлітками.
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