Как прогнать мышей из дома: полезные лайфхаки

К сожалению, когда погода становится холоднее, многие дома становятся привлекательным убежищем для мышей. Эти маленькие грызуны ищут теплое место для жизни, и ваш дом может стать для них идеальным вариантом.

Однако мыши – нежеланные гости. Они не только повреждают имущество, но могут переносить болезни. Как отогнать их подальше от дома рассказало издание RealSimple и поделилось несколькими важными рекомендациями, которые помогут избавиться от грызунов и не допустить их появления в доме.

Закройте трещины и щели

Мыши могут проникать даже через очень маленькие отверстия. Убедитесь, что ваш дом защищен и нет щелей, через которые мыши могут пробраться. Если трещина или отверстие позволяет просунуть карандаш, этого достаточно для проникновения мышей. Чтобы предотвратить это, используйте стальную вату для уплотнения трещин и щелей. Мыши не могут прогрызть сталь, поэтому это станет надежным барьером. Во избежание повреждения закрепите стальную вату герметиком.

Сделайте пространство вокруг дома менее привлекательным

Расчистите территорию у дома, чтобы мыши не могли укрыться поблизости. Для этого создайте "ров" из свободного пространства в 30 см между домом и любыми растениями. Это заставит мышей чувствовать себя незащищенными, и они, возможно, выберут другое место для убежища. Держите дрова как можно дальше от дома, сгребайте опавшие листья и обрезайте растения у фундамента. Используйте мелкий гравий, который также не позволит мышам легко устраивать норы у здания.

Используйте отпугивающие запахи

У мышей острое обоняние и определенные запахи могут их отпугнуть. Наиболее эффективны ароматы мяты, апельсина и гвоздики, которые люди обычно любят, особенно в холодное время года. Используйте спреи с запахом мяты вокруг дома, в частности у дверей и окон, чтобы создать дополнительный барьер. Повторяйте опрыскивание несколько раз до заморозков, чтобы отпугнуть мышей до наступления холодов.

Используйте кровяную муку

Кровяная мука, полученная из засохшей крови на бойне, также может стать эффективной защитой от мышей. Засыпьте ее вокруг дома как временный барьер для грызунов. Однако, эта тактика может привлечь собак, поэтому будьте осторожны, если у вас есть домашние питомцы.

Мульча

Мульча может стать уютным домом для мышей. Чтобы не создавать грызунам благоприятных условий, кладите зимнюю мульчу после того, как почва замерзнет. Это усложнит мышам доступ к корням и семенам, и они пойдут искать пищу в другое место.

Почаще проверяйте тихие места в вашем доме

Мыши любят уединенные места, где мало кто бывает, поэтому регулярно осматривайте подвалы, кладовые и складские помещения. Беспорядок, куча вещей и труднодоступные места могут стать для них идеальным убежищем. Держите дом в чистоте и порядке, чтобы снизить вероятность того, что мыши выберут эти места для своего гнездования.

Храните еду в герметичных контейнерах

Мышам нужны еда и вода, поэтому минимизируйте доступ к ним. Храните пищевые продукты и корма для домашних животных в герметичных контейнерах, убирайте крошки, регулярно пылесосьте и протирайте столешницы.

Используйте ловушки

Иногда даже самые лучшие методы профилактики не могут полностью защитить дом от мышей, тогда следует воспользоваться ловушками. Сегодня существует много видов ловушек, но классические – наиболее гуманное решение, поскольку мгновенно уничтожают грызуна. Ловушки можно расставить вдоль стен.

Доверьте проблему профессионалам

Если ни один из методов не помог и вы все еще видите мышей в своем доме, обратитесь к специалистам. Профессионалы осмотрят дом, определят основные пути проникновения мышей и предложат комплексный план по борьбе с грызунами.

Благодаря этим советам вы сможете надежно защитить свой дом от мышей и сохранить спокойствие и чистоту в нем.

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