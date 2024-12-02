Чи "привіз" Шольц ракети Taurus до Києва: ЗМІ розкрили деталі

Канцлер Німеччини оголосить, що Берлін поставить Києву зброю на 650 мільйонів євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно і раптово приїхав до Києва. В Україні він оголосить про великий пакет військової допомоги, але без бажаних крилатих ракет, які хоче Україна.

Про це пише BILD.

За даними видання, Шольц привіз із собою обіцянку: "Я хотів би дати зрозуміти, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі".

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Канцлер Німеччини оголосить, що Берлін поставить Києву зброю на 650 мільйонів євро.

"Україна може покластися на Німеччину: ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", – сказав він.

Але бажаної Києвом крилатої ракети Taurus, яка може досягати до Москви, нема у списку озброєння, яке Шольц пообіцяв Україні вже у грудні.

"Отже, жорстке "ні" залишається. Канцлер вважає, що це надто небезпечно. Шольц вважає, що якби Україна запустила німецький "Таурус" далеко вглиб Росії, війна може розширитися", – пише видання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва, щоб під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським з'ясувати, до чого той готовий щодо мирних перемовин із Росією.

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