Команда Трампа вже веде переговори з Кремлем — ексвіцепремʼєр

Команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вже розпочала переговори з Кремлем і тримає звʼязок через бізнесменів, лобістів та агентів впливу.

Таку думку в етері Еспресо висловив голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

Він заявив, що країни "візі зла" обʼєднались для наступу на Україну і намагаються тиснути щосили.

"Ми бачимо, що собою являє система Путіна. Він же йде в цей наступ не один — корейці, зброя з Китаю, Ірану, Кореї та ще свої "Орешники" подіставали із загашників. І вони дійсно ідуть як бульдозер. Але Трамп обіцяв, що з його приходом до влади, світ зміниться, війн не буде і буде справедливий мир. І найбільший виклик є в цій дефініції — хто і як з нас розуміє цей справедливий мир. Я впевнений, що контакти з Москвою вже йдуть, я думаю, що вони навіть раніше почалися", - зауважив політик.

Рибачук висловив впевненість, що у Трампа та його команди є свої якісь комунікаційні лінії.

"В цьому сенсі дуже показовим було інтерв'ю американського чиновника, який декілька років обіймав посаду посла Сполучених Штатів в Москві, якраз у тому числі в той момент, коли Путін розпочав повномасштабну агресію. І суть виступу цього посла була в тому, що не варто та й взагалі неможливо собі уявити, що з Путіним можна проводити переговори в класичному розумінні цього слова, про щось домовлятися. З Путіним ні про що не можна домовлятися. Думаю, що команда Трампа це розуміє. Тому є формула, яка мені подобається, і її Зеленський повторював, — примус до миру, як колись росіяни робили в Грузії, або мир з позиції сили", - резюмував Олег Рибачук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рютте сказав, чи вдасться НАТО з Трампом посадити Путіна за стіл переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп може вимагати припинення вогню на час переговорів України та Росії.

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