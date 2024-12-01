Команда Трампа уже ведет переговоры с Кремлем — эксвицепремьер

Команда новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уже начала переговоры с Кремлем и держит связь через бизнесменов, лоббистов и агентов влияния.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал глава ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции (2005) Олег Рыбачук.

Он заявил, что страны "визи зла" объединились для наступления на Украину и пытаются давить вовсю.

"Мы видим, что собой представляет система Путина. Он же идет в это наступление не один — корейцы, оружие из Китая, Ирана, Кореи и еще свои "Орешники" поднимали из загашников. И они действительно идут как бульдозер. Но Трамп обещал, что с его приходом к власти мир изменится, войн не будет и будет справедливый мир. И наибольший вызов есть в этой дефиниции — кто и как из нас понимает этот справедливый мир. Я уверен, что контакты с Москвой уже уходят, я думаю, что они даже раньше начались", — заметил политик.

Рыбачук выразил уверенность, что у Трампа и его команды есть свои какие-то коммуникационные линии.

"В этом смысле очень показательным было интервью американского чиновника, несколько лет занимавшего должность посла Соединенных Штатов в Москве, как раз в том числе в тот момент, когда Путин начал полномасштабную агрессию. И суть выступления этого посла была в том, что не стоит и вообще невозможно себе представить, что с Путиным можно проводить переговоры в классическом понимании этого слова, о чем-то договариваться. Путиным ни о чем нельзя договариваться. Думаю, что команда Трампа это понимает. Поэтому есть формула, которая мне нравится, и ее Зеленский повторял — принуждение к миру, как когда-то россияне делали в Грузии, или мир с позиции силы", — резюмировал. Олег Рыбачук.

Напомним, ранее сообщалось, что Рютте сказал, удастся ли НАТО с Трампом посадить Путина за стол переговоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп может потребовать прекращения огня во время переговоров Украины и России.

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