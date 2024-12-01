Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 1 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- БпЛА на Сумщині — курс південний, південно-західний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини — курс південний, південно-західний;
- БпЛА з Полтавщини (повз м.Кременчук) - курс південно-західний.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Повітряних силах розповіли, як довго "Шахеди" можуть кружляти над Україною.
Крім того, ми раніше інформували, що руйнування в Києві після нічної атаки зняли на фото.
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