Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 1 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

БпЛА на Сумщині — курс південний, південно-західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини — курс південний, південно-західний;

БпЛА з Полтавщини (повз м.Кременчук) - курс південно-західний.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Повітряних силах розповіли, як довго "Шахеди" можуть кружляти над Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що руйнування в Києві після нічної атаки зняли на фото.

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