Масована атака дронів на РФ: де вибухало і гриміло

Місцева влада традиційно каже, що збили всі дрони.

Уночі територію РФ атакували близько 50 безпілотників.

Про це заявили у російському Міноборони.

За даними відомства, нібито їхня ППО знищила 47 безпілотників.

Зокрема, 29 БпЛА начебто знищено над територією Ростовської області, 8 – над територією Краснодарського краю, по три – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей і один – над окупованим Кримом.

Що відомо наразі про вибухи

Вночі дрони атакували нафтобазу у Кам'янському районі Ростовської області РФ, через що на її території виникла велика пожежа.

Про це повідомило російське видання Astra.

Водночас тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що регіон зазнав масованої атаки українських безпілотників.

"Наразі на північному заході Ростовської області вже знищено і придушено засобами радіоелектронної боротьби 30 БпЛА", — написав Слюсар.

З його слів, падіння уламків дронів спричинили "наслідки на землі", проте інформації щодо пожежі на нафтобазі він ніяк не прокоментував.

Також у Туапсе Краснодарського пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Російські пабліки зазначають, що згодом було видно дим над морем. Зазначається, що нібито системи ППО збили понад 20 БпЛА. Тим часом місцева влада зберігає тишу.

Раніше влада Бєлгородської області повідомила про атаку БпЛА на нафтобазу на території Старооскольського міського округу.

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