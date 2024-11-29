Байден відреагував на масований удар по Україні

Остання масована атака РФ на Україну "обурлива". Вона "слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії".

Про це заявив чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, повідомляється на сайті Білого дому.

Американський лідер висловив підтримку Україні. За його словами, на початку цього року за його дорученням, "Сполучені Штати почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України".

"Внаслідок цього рішення, Міністерство оборони поставило Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші поставляння тривають. Протягом декількох місяців моя Адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, включаючи артилерію, ракети і бронетехніку", - йдеться у заяві Байдена.

Президент наголосив, що "Росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу", а "Сполучені Штати разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу".

Нагадаємо, 28 листопада РФ масовано вдарила ракетами різних типів і дронами по Україні. Загалом РФ випустила 188 повітряних цілей - ракет і БпЛА.

Зазначається, що армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики України. У низці областей сталися відключення світла, було пошкоджено об'єкти енергетики.

Читайте також:

Посеред домогосподарства: на Київщині знайшли нерозірваний дрон