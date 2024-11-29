Байден отреагировал на массированный удар по Украине

Последняя массированная атака РФ на Украину "возмутительна". Она "служит еще одним упоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии".

Об этом заявил действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер выразил поддержку Украине. По его словам, в начале этого года по его поручению "Соединенные Штаты начали определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину".

"В результате этого решения, Министерство обороны поставило Украине сотни дополнительных ракет ПВО, и дальнейшие поставки продолжаются. В течение нескольких месяцев моя Администрация работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети в рамках подготовки к зиме, и Министерство обороны продолжает предоставлять Украине другие критические. возможности, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику", – говорится в заявлении Байдена.

Президент подчеркнул, что "Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа", а "Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу".

Напомним, 28 ноября РФ массированно ударила ракетами разных типов и дронами по Украине. В общей сложности РФ выпустила 188 воздушных целей – ракет и БпЛА.

Отмечается, что армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины. В ряде областей произошли отключения света, были повреждены объекты энергетики.

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