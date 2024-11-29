Массированная атака дронов на РФ: где взрывалось и гремело

Местные власти традиционно говорят, что сбили все дроны.

Ночью территорию РФ атаковали около 50 беспилотников.

Об этом заявили в российском Минобороны.

По данным ведомства, якобы их ПВО уничтожила 47 беспилотников.

В частности, 29 БпЛА якобы уничтожено над территорией Ростовской области, 8 – над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один – над оккупированным Крымом.

Что известно о взрывах

Ночью дроны атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ, из-за чего на ее территории возник большой пожар.

Об этом сообщило российское издание Astra.

В то же время временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников.

"Сейчас на северо-западе Ростовской области уже уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 30 БпЛА", — написал Слюсарь.

По его словам, падение обломков дронов вызвали "последствия на земле", однако информацию о пожаре на нефтебазе он никак не прокомментировал.

Также в Туапсе Краснодарского раздалась серия взрывов из-за атаки беспилотников. Российские паблики отмечают, что впоследствии был виден дым над морем. Отмечается, что якобы системы ПВО сбили более 20 БпЛА. Между тем местные власти сохраняют тишину.

Ранее власти Белгородской области сообщили об атаке БпЛА на нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.

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