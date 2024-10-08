Удар по крупнейшей нефтебазе в Крыму: спутниковые снимки последствий

Для неприятеля это серьезный удар.
На снимках со спутника Planet Labs за 8 октября видны последствия атаки на нефтебазу в Феодосии в оккупированном Крыму. Там до сих пор идет пожар.
Об этом пишут "Схемы".
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Как отмечается, в Генштабе ВСУ признали успешный удар ракетных войск и назвали этот морской нефтяной терминал крупнейшим в Крыму по объемам перевалки использовавшихся нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
На спутниковых снимках, в частности, видно, что по состоянию на 11.44 по Киевскому времени масштабный пожар на нефтебазе продолжается.
Напомним, в ночь на 7 октября в Феодосии раздавались взрывы. Советник подконтрольного РФ главе Крыма Олег Крючков заявлял о возгорании на нефтебазе. Феодосийские оккупационные власти сообщали об эвакуации более тысячи жителей города.
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