Удар по крупнейшей нефтебазе в Крыму: спутниковые снимки последствий

На снимках со спутника Planet Labs за 8 октября видны последствия атаки на нефтебазу в Феодосии в оккупированном Крыму. Там до сих пор идет пожар.

Об этом пишут "Схемы".

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Как отмечается, в Генштабе ВСУ признали успешный удар ракетных войск и назвали этот морской нефтяной терминал крупнейшим в Крыму по объемам перевалки использовавшихся нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

На спутниковых снимках, в частности, видно, что по состоянию на 11.44 по Киевскому времени масштабный пожар на нефтебазе продолжается.

Удар по нефтебазе в Крыму

Напомним, в ночь на 7 октября в Феодосии раздавались взрывы. Советник подконтрольного РФ главе Крыма Олег Крючков заявлял о возгорании на нефтебазе. Феодосийские оккупационные власти сообщали об эвакуации более тысячи жителей города.

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