Трамп може вимагати припинення вогню на час переговорів України та Росії - CNN

Також Трамп, ймовірно, вимагатиме від європейських союзників та НАТО збільшити свій вклад у фінансування підтримки України

Радник новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц обмірковує кілька варіантів щодо завершення війни між Росією та Україною. Серед них є пропозиція генерала Кіта Келлога, який був радником з питань національної безпеки в першій адміністрації Трампа та був оголошений кандидатом на роль спеціального посланника з питань цих країн.

Про це пише видання CNN.

Стратегія припинення війни все ще на етапі розробки, але, ймовірно, адміністрація Трампа може наполягати на тимчасовому припиненні вогню, щоб заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори. Окрім цього, очікується, що Трамп вимагатиме від європейських союзників та НАТО збільшити свій вклад у фінансування підтримки України.

Трамп неодноразово заявляв, що війна між Росією та Україною не почалася б, якби він залишався президентом, і пообіцяв завершити конфлікт, навіть вказуючи, що може зробити це за один день. Проте під час виборчих дебатів він не висловив однозначної підтримки перемозі України та зазначив, що може бути доцільним поступитися частиною територій, аби досягти миру.

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"Я дуже радий висунути генерала Кіта Келлога на посаду помічника президента та спеціального представника з питань України та Росії. Кіт провів видатну кар’єру у військовій та бізнесовій сферах, зокрема працював на дуже важливих посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною з самого початку! Разом ми забезпечимо МИР СИЛОЮ та зробимо Америку та світ ЗНОВУ БЕЗПЕЧНИМИ!", - заявив Трамп.

Що передбачає план Келлога

План Келлога щодо продовження військової допомоги Україні передбачає, що наступні етапи підтримки США залежать від участі Києва в мирних переговорах з Росією та "офіційної політики США щодо припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів". Водночас прагнення України приєднатися до НАТО може бути відкладено на невизначений час, щоб створити умови для залучення Росії до переговорів.

Волтц також розглядає інші варіанти врегулювання, зокрема ідею колишнього посла США в Німеччині Ріка Гренелла щодо створення "автономних областей" в Україні. Хоча подробиці цієї пропозиції залишаються неясними.

"Автономні регіони можуть означати багато речей для багатьох людей, але ви повинні пропрацювати ці деталі", - заявив Гренелл.

Ще одна ідея, що висувається, — дозволити Росії зберегти захоплені території в обмін на можливе членство України в НАТО, хоча така перспектива відкидається більшістю представників Трампа. Водночас адміністрація Байдена погоджується з тим, що вступ України до НАТО можливий лише після завершення війни.

Зазначимо, що на зустрічі з радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном Волтц обговорював питання України.

Речник Трампа заявив, що обраний президент, залишатиметься відданою припиненню війни.

"Як сказав президент Трамп під час передвиборчої кампанії, він єдина людина, яка може об’єднати обидві сторони для мирних переговорів і працювати над припиненням війни та припиненням вбивств", - заявив директор із комунікацій Трампа Стівен Ченг.

Невідомо, як виглядатиме остаточна стратегія

Джерела з близького оточення Дональда Трампа попереджають, що говорити про конкретну стратегію його команди щодо припинення війни в Україні наразі зарано. Трамп відомий тим, що часто змінює свої погляди, особливо в питаннях зовнішньої політики, тому ймовірно, що планування стосовно України буде гнучким і змінюватиметься в процесі.

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Водночас президент України Володимир Зеленський під час конференції в Будапешті зауважив, що швидке припинення війни без належних гарантій безпеки може призвести до ще більших втрат для України, наголошуючи на негативних наслідках мирних угод 2014 року.

У своїх виступах союзники Трампа, зокрема Себастьян Горка, заявили, що нова адміністрація може збільшити військову допомогу Україні для досягнення більш швидкого припинення конфлікту.

Водночас представники адміністрації Трампа припускають, що новообраний президент може зайняти так само жорстку позицію стосовно України та погрожувати припиненням підтримки.

Нагадаємо, політолог Ігор Чаленко вважає, що Дональд Трамп може діяти за двома полярними сценаріями щодо України.

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