Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні - Politico

Світова ситуація стала більш складною та несприятливою для традиційного підходу Трампа до укладання угод, порівняно з часом його першого президентського терміну.

Обраний президент США Дональд Трамп веде боротьбу з Вашингтоном, але налаштований на мир зі світом. Формуючи радикальну команду, він залишається вірним своїй стратегії переговорів і угод із супротивниками США, прагнучи повторити цей підхід у новій каденції.

Про це пише Рolitico.

"Я сказав президенту на самому початку його перебування на посаді: "Вас будуть знати як миротворця", — сказав в інтерв’ю Роберт О'Браєн, який був останнім радником Трампа з питань національної безпеки під час його першого терміну та вважався головним претендентом на керівну посаду в новій адміністрації. — "Я думаю, що це все ще його бачення".

Проблема та п’ять змін у світі, які ускладнять роботу Трампу на міжнародній арені

Дональд Трамп, імовірно, зіткнеться з серйознішими викликами у міжнародних справах, ніж у перший термін президентства, оскільки світ за останні роки значно змінився. Його обіцянки досягти успіху у переговорах із Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та іншими гравцями тепер виглядають складними для реалізації. Наведені п’ять ключових змін, які можуть ускладнити досягнення Трампом його цілей.

Посилення війни в Україні

Росія активізує наступальні дії. Попри обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду, Москва зосереджує сили на нових наступах, а не припиняє вогонь.

Попри обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду, Москва зосереджує сили на нових наступах, а не припиняє вогонь. Україна також підвищує ставки. США передали Києву далекобійні ракети, які використовуються для ударів по Росії, викликаючи погрози ядерної війни.

США передали Києву далекобійні ракети, які використовуються для ударів по Росії, викликаючи погрози ядерної війни. Внутрішній тиск у США. Республіканці, серед яких багато прихильників України, можуть не підтримати ідею поступок Путіну. Це ускладнює ситуацію для Трампа, який прагне демонструвати силу.

Загроза анексії Ізраїлем може продовжити війни

Війна на Близькому Сході триває. Трамп підтримує жорсткі дії Ізраїлю, але прем'єр Нетаньяху, який зараз має міцнішу політичну позицію, може розширити військові кампанії.

Трамп підтримує жорсткі дії Ізраїлю, але прем'єр Нетаньяху, який зараз має міцнішу політичну позицію, може розширити військові кампанії. Анексія Західного берега. Обговорення Ізраїлем анексії територій викликає напругу та ставить під загрозу укладення мирної угоди з Саудівською Аравією.

Обговорення Ізраїлем анексії територій викликає напругу та ставить під загрозу укладення мирної угоди з Саудівською Аравією. Складнощі в досягненні стабільності. Хоча Ізраїль може запропонувати Трампу «подарунок» у вигляді угоди про припинення вогню з Хезболлою, розширення конфлікту у регіоні здається імовірнішим.

Іран наблизився до створення ядерної зброї

Ядерна програма прогресує. Іран впритул наблизився до створення ядерної зброї, особливо після поразок його союзників у конфліктах із Ізраїлем.

Іран впритул наблизився до створення ядерної зброї, особливо після поразок його союзників у конфліктах із Ізраїлем. Трамп планує санкції. Він хоче відновити політику «максимального тиску», але Іран демонструє меншу готовність іти на поступки, ніж раніше.

Він хоче відновити політику «максимального тиску», але Іран демонструє меншу готовність іти на поступки, ніж раніше. Ризик ескалації. Іранські радикали розглядають розвиток ядерної програми як необхідність після руйнування їхнього наукового центру Ізраїлем.

Посилення співпраці між Кім Чен Ином та Путіним

Новий союз із Росією. Північна Корея, яка раніше потребувала американської допомоги, тепер отримує підтримку від Москви, включаючи продовольство, нафтопродукти та військові технології.

Північна Корея, яка раніше потребувала американської допомоги, тепер отримує підтримку від Москви, включаючи продовольство, нафтопродукти та військові технології. Розрив зі США. Умови, які були можливі під час першої каденції Трампа, тепер виглядають малоймовірними.

Посилення позицій Сі Цзіньпіна

Жорсткіша політика Китаю. Голова КНР зайняв більш тверду позицію щодо Тайваню та торгівлі, ніж під час першого терміну Трампа.

Голова КНР зайняв більш тверду позицію щодо Тайваню та торгівлі, ніж під час першого терміну Трампа. Економічні важелі. Попри уповільнення китайської економіки, вплив Трампа на фундаментальні економічні практики Пекіна залишатиметься обмеженим.

Попри уповільнення китайської економіки, вплив Трампа на фундаментальні економічні практики Пекіна залишатиметься обмеженим. Російсько-китайський альянс. Спільна протидія США зміцнює партнерство між Москвою і Пекіном, що ускладнює транзакційний підхід Трампа.

Трамп обіцяє бути миротворцем і зупинити війни, однак нові міжнародні реалії значно знижують ймовірність успіху його дипломатичних зусиль. Без значного важеля впливу його стратегія може привести до односторонніх угод або навіть провалу спроб укладати домовленості.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна має великі запаси рідкоземельних елементів і є важливою для США через свою роль у постачанні продовольства. Він підкреслив, що США мають інтерес у тому, щоб Україна не потрапила під контроль Росії.

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