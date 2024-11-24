Диверсанти у Києві: проти силовиків застосовують вибухівку — джерела

У Києві диверсанти застосовують вибухівку проти військових та поліцейських, упродовж листопада було зафіксовано декілька таких інцидентів.

Про це повідомили джерела РБК-Україна у правоохоронних органах.

Зокрема, у середині листопада до столичної поліції надійшло повідомлення про домашнє насильство від жінки, яка вказала адресу проживання у Печерському районі Києва. Після того, як екіпаж поліції прибув на місце виклику, до жінки зателефонували. Вона попросила зайти до квартири, сказавши, що закрилася у ванній кімнаті, а двері не зачинені.

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Поліцейські відчинили двері і почули спрацювання чеки гранати. На щастя вони встигли вибігти з квартири, а вибух, який стався в коридорі, не завдав нікому шкоди.

За інформацією джерел, квартира була орендованою, а правоохоронці згодом затримали причетних до вибуху.

Інший інцидент стався у Дніпровському районі Києва, де біля припаркованої машини хтось поклав пакет.

Військовий, який перебував у караулі і обходив територію, вирішив перевірити пакунок, який вибухнув. Вибуховий пристрій запустили дистанційно, поруч на дереві була встановлена камера, яка вела трансляцію. Військовий внаслідок вибуху загинув.

Ще один підрив стався біля Дарницького відділення поліції. Джерела повідомляють про диверсію, під час якої також застосовували відеокамеру для трансляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 22 листопада, у Дніпровському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого загинув невідомий чоловік.

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