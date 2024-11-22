У Києві внаслідок вибуху загинув чоловік: що сталося

У п’ятницю, 22 листопада, у Дніпровському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого загинув невідомий чоловік.

Про це повідомили в поліції Києва.

Інформація про цей інцидент надійшла до столичної поліції близько 15:00.

"Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці", - повідомляють поліцейські.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого.

На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.

Нагадаємо, вночі 22 листопада в Подільському районі Києва на вулиці Світлицького сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок загоряння одна людина загинула, ще дві постраждали.

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