Трамп хочет быстро закончить войну в Украине — Politico

Мировая ситуация стала более сложной и неблагоприятной для традиционного подхода Трампа к заключению соглашений по сравнению со временем его первого президентского срока.
Избранный президент США Дональд Трамп ведет борьбу с Вашингтоном, но настроен на мир с миром. Формируя радикальную команду, он остается верен своей стратегии переговоров и соглашений с противниками США, стремясь повторить этот подход в новой каденции.
Об этом пишет Рolitico.
"Я сказал президенту в самом начале его пребывания в должности: "Вас будут знать как миротворца", — сказал в интервью Роберт О'Брайен, который был последним советником Трампа по вопросам национальной безопасности во время его первого срока и считался главным претендентом на руководящую должность в новой администрации — "Я думаю, что это все еще его видение".
Проблема и пять изменений в мире, которые усложнят работу Трампа на международной арене
Дональд Трамп, вероятно, столкнется с более серьезными вызовами по международным делам, чем в первый срок президентства, поскольку мир за последние годы значительно изменился. Его обещания добиться успеха в переговорах с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими игроками теперь выглядят сложными для реализации. Приведены пять ключевых изменений, которые могут усложнить достижение Трампом его целей.
Ужесточение войны в Украине
- Россия активизирует наступательные действия. Несмотря на обещания Трампа завершить войну в Украине через 24 часа после вступления в должность, Москва сосредотачивает силы на новых наступлениях, а не прекращает огонь.
- Украина тоже повышает ставки. США передали Киеву дальнобойные ракеты, которые используются для ударов по России, вызывая угрозы ядерной войны.
- Внутреннее давление США. Республиканцы, среди которых много сторонников Украины, могут не поддержать идею уступок Путину. Это усложняет ситуацию для Трампа, стремящегося демонстрировать силу.
Угроза аннексии Израилем может продолжить войну
- Война на Ближнем Востоке продолжается. Трамп поддерживает жесткие действия Израиля, но премьер Нетаньяху, который сейчас имеет более сильную политическую позицию, может расширить военные кампании.
- Аннексия Западного берега. Обсуждение Израилем аннексии территорий вызывает напряжение и ставит под угрозу заключение мирного соглашения с Саудовской Аравией.
- Сложности в достижении стабильности. Хотя Израиль может предложить Трампу «подарок» в виде соглашения о прекращении огня с Хезболлой, расширение конфликта в регионе кажется более вероятным.
Иран приблизился к созданию ядерного оружия
- Ядерная программа прогрессирует. Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, особенно после поражений его союзников в конфликтах с Израилем.
- Трамп планирует санкции. Он хочет возобновить политику максимального давления, но Иран демонстрирует меньшую готовность идти на уступки, чем раньше.
- Риск эскалации. Иранские радикалы рассматривают развитие ядерной программы как необходимость после разрушения научного центра Израилем.
Усиление сотрудничества между Ким Чен Ином и Путиным
- Новый альянс с Россией. Северная Корея, ранее нуждавшаяся в американской помощи, теперь получает поддержку от Москвы, включая продовольствие, нефтепродукты и военные технологии.
- Разрыв из США. Условия, возможные во время первой каденции Трампа, теперь выглядят маловероятными.
Усиление позиций Си Цзиньпина
- Более жесткая политика Китая. Глава КНР занял более жесткую позицию по Тайваню и торговле, чем во время первого срока Трампа.
- Экономические рычаги. Несмотря на замедление китайской экономики, влияние Трампа на фундаментальные экономические практики Пекина будет оставаться ограниченным.
- Российско-китайский альянс. Совместное противодействие США укрепляет партнерство между Москвой и Пекином, что затрудняет транзакционный подход Трампа.
Трамп обещает быть миротворцем и остановить войны, однако новые международные реалии значительно снижают вероятность успеха его дипломатических усилий. Без значительного рычага влияния его стратегия может привести к односторонним соглашениям или даже к провалу попыток заключать договоренности.
Напомним, сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина имеет большие запасы редкоземельных элементов и важна для США из-за своей роли в поставке продовольствия. Он подчеркнул, что США интересуются тем, чтобы Украина не попала под контроль России.
Читайте также: