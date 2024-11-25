Трамп хочет быстро закончить войну в Украине — Politico

Мировая ситуация стала более сложной и неблагоприятной для традиционного подхода Трампа к заключению соглашений по сравнению со временем его первого президентского срока.

Избранный президент США Дональд Трамп ведет борьбу с Вашингтоном, но настроен на мир с миром. Формируя радикальную команду, он остается верен своей стратегии переговоров и соглашений с противниками США, стремясь повторить этот подход в новой каденции.

Об этом пишет Рolitico.

"Я сказал президенту в самом начале его пребывания в должности: "Вас будут знать как миротворца", — сказал в интервью Роберт О'Брайен, который был последним советником Трампа по вопросам национальной безопасности во время его первого срока и считался главным претендентом на руководящую должность в новой администрации — "Я думаю, что это все еще его видение".

Проблема и пять изменений в мире, которые усложнят работу Трампа на международной арене

Дональд Трамп, вероятно, столкнется с более серьезными вызовами по международным делам, чем в первый срок президентства, поскольку мир за последние годы значительно изменился. Его обещания добиться успеха в переговорах с Китаем, Ираном, Северной Кореей и другими игроками теперь выглядят сложными для реализации. Приведены пять ключевых изменений, которые могут усложнить достижение Трампом его целей.

Ужесточение войны в Украине

Россия активизирует наступательные действия. Несмотря на обещания Трампа завершить войну в Украине через 24 часа после вступления в должность, Москва сосредотачивает силы на новых наступлениях, а не прекращает огонь.

Несмотря на обещания Трампа завершить войну в Украине через 24 часа после вступления в должность, Москва сосредотачивает силы на новых наступлениях, а не прекращает огонь. Украина тоже повышает ставки. США передали Киеву дальнобойные ракеты, которые используются для ударов по России, вызывая угрозы ядерной войны.

США передали Киеву дальнобойные ракеты, которые используются для ударов по России, вызывая угрозы ядерной войны. Внутреннее давление США. Республиканцы, среди которых много сторонников Украины, могут не поддержать идею уступок Путину. Это усложняет ситуацию для Трампа, стремящегося демонстрировать силу.

Угроза аннексии Израилем может продолжить войну

Война на Ближнем Востоке продолжается. Трамп поддерживает жесткие действия Израиля, но премьер Нетаньяху, который сейчас имеет более сильную политическую позицию, может расширить военные кампании.

Трамп поддерживает жесткие действия Израиля, но премьер Нетаньяху, который сейчас имеет более сильную политическую позицию, может расширить военные кампании. Аннексия Западного берега. Обсуждение Израилем аннексии территорий вызывает напряжение и ставит под угрозу заключение мирного соглашения с Саудовской Аравией.

Обсуждение Израилем аннексии территорий вызывает напряжение и ставит под угрозу заключение мирного соглашения с Саудовской Аравией. Сложности в достижении стабильности. Хотя Израиль может предложить Трампу «подарок» в виде соглашения о прекращении огня с Хезболлой, расширение конфликта в регионе кажется более вероятным.

Иран приблизился к созданию ядерного оружия

Ядерная программа прогрессирует. Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, особенно после поражений его союзников в конфликтах с Израилем.

Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, особенно после поражений его союзников в конфликтах с Израилем. Трамп планирует санкции. Он хочет возобновить политику максимального давления, но Иран демонстрирует меньшую готовность идти на уступки, чем раньше.

Он хочет возобновить политику максимального давления, но Иран демонстрирует меньшую готовность идти на уступки, чем раньше. Риск эскалации. Иранские радикалы рассматривают развитие ядерной программы как необходимость после разрушения научного центра Израилем.

Усиление сотрудничества между Ким Чен Ином и Путиным

Новый альянс с Россией. Северная Корея, ранее нуждавшаяся в американской помощи, теперь получает поддержку от Москвы, включая продовольствие, нефтепродукты и военные технологии.

Северная Корея, ранее нуждавшаяся в американской помощи, теперь получает поддержку от Москвы, включая продовольствие, нефтепродукты и военные технологии. Разрыв из США. Условия, возможные во время первой каденции Трампа, теперь выглядят маловероятными.

Усиление позиций Си Цзиньпина

Более жесткая политика Китая. Глава КНР занял более жесткую позицию по Тайваню и торговле, чем во время первого срока Трампа.

Глава КНР занял более жесткую позицию по Тайваню и торговле, чем во время первого срока Трампа. Экономические рычаги. Несмотря на замедление китайской экономики, влияние Трампа на фундаментальные экономические практики Пекина будет оставаться ограниченным.

Несмотря на замедление китайской экономики, влияние Трампа на фундаментальные экономические практики Пекина будет оставаться ограниченным. Российско-китайский альянс. Совместное противодействие США укрепляет партнерство между Москвой и Пекином, что затрудняет транзакционный подход Трампа.

Трамп обещает быть миротворцем и остановить войны, однако новые международные реалии значительно снижают вероятность успеха его дипломатических усилий. Без значительного рычага влияния его стратегия может привести к односторонним соглашениям или даже к провалу попыток заключать договоренности.

Напомним, сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина имеет большие запасы редкоземельных элементов и важна для США из-за своей роли в поставке продовольствия. Он подчеркнул, что США интересуются тем, чтобы Украина не попала под контроль России.

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