Избранный в США 47-й президент поставил под вопрос поддержку Украины, пообещав прекратить войну путем договоренностей с Москвой.

Действующий президент США Джо Байден в стремлении укрепить Украину в конце своей каденции рассматривал публичный призыв принять Украину в НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

Джо Байден планировал сделать смелое заявление, говорится в источнике. Он рассматривал возможность публично призвать к приглашению Украины в Альянс, что, хотя символически, могло бы стать важным геополитическим сигналом о приоритете для США и их союзников.

Помимо потенциального обращения к НАТО администрация Байдена недавно приняла ряд важных решений, направленных на усиление обороноспособности Украины. 46-й президент США разрешил наносить удары по военным объектам в России, что вызвало негативную реакцию как в Москве, так и среди сторонников Трампа, заявивших о "ненужной эскалации".

В то же время Байден не скрывает своей позиции по поддержке Украины, в частности, через сотрудничество с союзниками по НАТО. Его администрация стремилась закрепить сильные позиции Киева перед возможным изменением подхода к внешней политике при Трампе.

Окончательное решение о публичном призыве о приглашении Украины в НАТО так и не было принято.

Напомним, ВСУ преследует цель бить дальнобойными ракетами ATACMS по военной инфраструктуре РФ после того, как Джо Байден разрешил применение такого оружия для ударов по России.

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