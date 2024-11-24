Гражданам Йемена россияне обещали "золотые горы", однако, как только те приехали в РФ, их почти сразу отправили как пушечное мясо.

Россия завербовала сотни еменцев на войну с Украиной, обещая им работу, высокую зарплату и даже гражданство.

Об этом пишет издание Financial Times.

Но когда они прибыли в Россию, наемников ждало разочарование – их принудительно включили в состав армии и отправили на фронт воевать против Украины.

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По информации издания, вербовка наемников происходила с помощью зарегистрированной в Омане фирмы, связанной с йеменскими хуситами. Ее основатель – политик-хусит Абдулвали Абдо Хасан аль-Джабри. В документах фирма зарегистрирована как туроператор.

Отмечается, что было завербовано не менее 200 йеменцев.

По-видимому, вербовка началась еще в июле. Один из контрактов датирован 3 июля и подписан в городе Нижний Новгород.

По словам одного из наемников, который пообщались журналисты FT, он входил в группу из примерно 200 еменцев, мобилизованных в российскую армию в сентябре по прибытии в Москву, а затем отправили на фронт. Некоторые из них были опытными военными, однако большинство не имело военного опыта.

Еще один собеседник рассказал, что вербовщики обещали ему одноразовую выплату 10 тысяч долларов и ежемесячную зарплату в две тысячи долларов за работу на производстве беспилотников.

18 сентября он прибыл в Москву. Когда еменец с соотечественниками отказались подписать контракты, один из россиян выстрелил из пистолета над их головами

Затем еменцев посадили в автобусы, отвезли на военную базу вблизи Ростова, где провели короткую учебу. Дальше их отправили на фронт. По словам собеседника, большинство боевиков из этой группы погибли.

Ранее сербский боевик, приехавший на помощь "братским" россиянам убивать украинцев, разочаровался в армии РФ и заявил, что она построена на лжи и смерти.

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