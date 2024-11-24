РФ завербувала сотні єменців на війну проти України – FT

Громадянам Ємену росіяни обіцяли "золоті гори", проте як тільки ті приїхали до РФ, їх майже одразу відправили як гарматне м'ясо.
Росія завербувала сотні єменців на війну з Україною, обіцяючи їм роботу, високу зарплату та навіть громадянство.
Про це пише видання Financial Times.
Та коли вони прибули до Росії найманців чекало розчарування – їх примусово включили до складу армії та відправили на фронт воювати проти України.
За інформацією видання, вербування найманців відбувалося за допомогою зареєстрованої в Омані фірми, пов'язаної з єменськими хуситами. Її засновник – політик-хусит Абдулвалі Абдо Хасан аль-Джабрі. В документах фірма зареєстрована як туроператор.
Зазначається, що було завербовано щонайменше 200 єменців.
Очевидно, вербування розпочалося ще у липні. Один з контрактів датований 3 липня і підписаний у місті Нижній Новгород.
За словами одного з найманців, який поспілкувалися журналісти FT, він входив до групи з приблизно 200 єменців, яких мобілізували до російської армії у вересні після прибуття до Москви, а потім відправили на фронт. Деякі з них були досвідченими військовими, однак більшість не мали військового досвіду.
Ще один співрозмовник розповів, що вербувальники обіцяли йому одноразову виплату 10 тисяч доларів і щомісячну зарплату дві тисячі доларів за роботу на виробництві безпілотників.
18 вересня він прибув до Москви. Коли єменець із співвітчизниками відмовилися підписати контракти, один із росіян вистрілив з пістолета над їхніми головами
Потім єменців посадили в автобуси, відвезли на військову базу поблизу Ростова, де провели коротке навчання. Далі їх відправили на фронт. За словами співрозмовника видання, більшість бойовиків з цієї групи загинули.
Раніше сербський бойовик, який приїхав на допомогу "братнім" росіянам вбивати українців, розчарувався в армії РФ і заявив, що вона побудована на брехні та смерті.
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