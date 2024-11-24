Росія може забрати під свій контроль Донецьку область: військовий назвав дату

Згідно з картами DeepState, складається дуже напружена й загрозлива для ЗСУ.

Армія РФ просувається, і відбувається це доволі швидко. Ймовірно, окупанти до зими повністю заберуть під свій контроль Донецьку область.

Про це сказав т.в.о. командира взводу роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро "Дира" Деркач.

"Далі, можливо, якісь перемовини. У соцмережах багато хто говорить, що буде заморозка. Я в це стараюсь не втручатися. У мене є мої завдання, моя робота, я маю усі свої сили та ресурси направляти туди. Щоб мене не демотивували погані новини в політиці чи ще десь",

На думку бійця, ворога треба зупинити якомога ближче, щоб не довелося потім воювати у центрі чи на заході України.

Раніше йшлося про те, що на Покровському напрямку ворог поступово просувається. Окупанти здебільшого тримаються здебільшого залізної дороги, орієнтуючись на захоплення оточуючих її населених пунктів. До міста залишається приблизно 5,5 кілометрів.

Читайте також: