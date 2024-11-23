Курс валют на 25 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна значительно укрепилась по отношению к евро и злотому.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 25 ноября. После выходных стоимость доллара снова пошла вверх. Тем временем евро стремительно потеряло в цене.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,31 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,46 (-47 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,91 (-9 коп.)

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел дополнительные выплаты военным, участвующим в боевых действиях на территории России, а также раненым бойцам на лечении.

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