Германия может передать Украине ракеты Taurus: экс-посол назвал время и условие

По оптимистическому сценарию, Украина сможет получить дальнобойные немецкие ракеты не раньше апреля 2025 года.

После досрочных выборов в Германии и смены главы федерального правительства Украина может получить дальнобойные немецкие ракеты Taurus. Однако это произойдет не раньше апреля 2025 года.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

По его словам, существует большая вероятность победы на парламентских выборах Христианско-демократического союза, после чего канцлером ФРГ станет лидер этой партии Фридрих Мерц. Этот политик не раз заявлял о необходимости передать Taurus Украине.

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"Я не могу представить при каких-либо раскладах этой коалиции, даже если социал-демократы [партия действующего канцлера Олафа Шольца, который против передачи Украине Taurus] станут в ней "младшим партнером", что они это заблокируют", — отметил украинский дипломат с большим опытом работы в Германии.

Андрей Мельник считает, что по оптимистическому сценарию Украина сможет получить дальнобойные немецкие ракеты не раньше апреля 2025 года, хотя выборы состоятся еще 23 февраля. По его словам, немецкие политические реалии свидетельствуют, что коалиционные переговоры продолжаются не менее двух месяцев.

"Это будет означать, что это правительство, которое сейчас есть, будет выполнять обязанности до тех пор... Это означает, что предстоящие почти полгода, скорее всего, ничего не будет происходить", — пояснил дипломат.

Посол Украины в Германии утверждает, что у Фридриха Мерца почти стопроцентные шансы на то, чтобы заменить на должности социал-демократа Олафа Шольца. Помешать этому может только какой-нибудь "политический суперскандал".

“Это должно произойти какое-то землетрясение политическое, суперскандал, который россияне, кстати, могут запросто готовить. Они, к сожалению, на это способны. Какой-то скандал, который, например, нанесет имиджевые потери именно потенциальному канцлеру Мерцу для того, чтобы этого не произошло”, – считает Андрей Мельник.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 19 ноября подтвердил свое решение не посылать немецкие крылатые ракеты большой дальности Taurus в Украину.

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