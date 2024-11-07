Как повлияет распад коалиции в Германии на помощь Украине

По информации источников Reuters, поддержка Украины Германией на 2025 год в безопасности, несмотря на распад коалиции.

Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро, обещанных Украине, даже если госбюджет на 2025 год не будет принят вовремя из-за распада коалиционного правительства. Эти средства в основном являются выделенными ассигнованиями, поэтому они будут доступны в пределах временного управления бюджетом в переходный период.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете немецкого парламента.

Издание отмечает, что в проекте бюджета на 2025 год Германия уменьшила помощь Украине почти вдвое – до 4 миллиардов евро. В Берлине якобы надеялись, что большую часть военных нужд Украины удастся удовлетворить за счет кредита в 50 миллиардов долларов от доходов с замороженных российских активов, одобренного странами "Большой семерки".

Однако победа на выборах в США республиканца Дональда Трампа вызывает в Европе опасения, что Вашингтон уменьшит поддержку Киева. В то же время коалиционное правительство Германии распалось спустя несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, 6 ноября, когда канцлер Олаф Шольц уволил своего министра финансов Кристиана Линднера.

"В политическом плане проблемы в правительстве Германии являются первым признаком, первой реакцией на переизбрание Трампа", — сказал руководитель отдела стратегий европейского капитала в AXA Investment Managers в Париже Жиль Гибу.

Вероятная задержка бюджета на следующий год означает отсутствие расходов на новые проекты, хотя некоторые расходы, такие как дополнительная помощь Украине, все еще могут быть приняты.

"Запуск новых программ финансирования потребует решения бюджетного комитета или Бундестага. Таким образом, есть определенные ограничения относительно новых программ, но все, что уже есть, может продолжаться, как запланировано", — заявил в четверг министр экономики Германии Роберт Хабек.

Кабинет министров Германии согласовал бюджет на следующий год еще летом. Парламент должен был утвердить его до конца года, но теперь это может быть отложено до лета.

Источники в правительстве также сообщили, что Шольц хотел увеличить пакет помощи Украине на 3 миллиарда евро и профинансировать его путем приостановки долгового тормоза — закона, ограничивающего займы правительства. Однако ныне уже уволенный министр финансов Линднер заявил, что канцлер пытался заставить его нарушить лимит расходов и отказался поддержать предложение.

"Особенно сегодня, через день после такого важного события, как выборы в США, такой эгоизм абсолютно непонятен", – сказал Шольц, чтобы аргументировать решение об увольнении министра.

Напомним, по информации Berliner Zeitung, правительственная коалиция в Германии распалась после увольнения министра финансов Кристиана Линднера, обвинившего канцлера Олафа Шольца в блокировании военной поддержки Украины. Уволенный министр финансов рассказал детали спора с Шольцем.

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