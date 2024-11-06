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Германии грозят досрочные выборы из-за отставки министра финансов

Германии грозят досрочные выборы из-за отставки министра финансов

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Развал коалиции может стать шагом к досрочным парламентским выборам.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об отставке министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего Свободную демократическую партию (СДП). Эта партия вместе с социал-демократами Шольца и партией Зеленых главы МИД Анналены Бербок формирует правительственную коалицию.

Как сообщает Spiegel, развал коалиции может стать шагом к досрочным парламентским выборам.

Причиной объявления об отставке стали разногласия Шольца и Линдера по бюджетной, финансовой и экономической политике, в частности, покрытие дефицита бюджета на 2025 год.

“Слишком часто федеральный министр Линднер блокировал неактуальные законы. Слишком часто он использовал мелкую партийную политическую тактику. Серьезная правительственная работа таким образом невозможна”, – сказал канцлер.

Шольц заявил, что 15 января будет просить Бундестаг о вотуме доверия. Если большинство парламентариев не выразят ему доверие, до конца марта пройдут новые выборы.

Напомним, действующий канцлер ФРГ, 66-летний Олаф Шольц хочет переизбраться на свой пост и снова возглавить правительство Германии после федеральных выборов, которые должны состояться осенью 2025 года.

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