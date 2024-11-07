Як вплине розпад коаліції в Німеччині на допомогу Україні

За інформацією джерел Reuters, підтримка України Німеччиною на 2025 рік у безпеці, попри розпад коаліції.

Німеччина зможе надати більшу частину з 4 мільярдів євро, обіцяних Україні, навіть якщо держбюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду. Ці кошти в основному є виділеними асигнуваннями, тому вони будуть доступні в межах тимчасового управління бюджетом в перехідний період.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела у бюджетному комітеті німецького парламенту.

Видання зазначає, що у проєкті бюджету на 2025 рік Німеччина зменшила допомогу Україні майже вдвічі – до 4 мільярдів євро. У Берліні нібито сподівались, що більшу частину військових потреб України вдасться задовольнити коштом кредиту в 50 мільярдів доларів із надходжень від заморожених російських активів, що було схвалено країнами "Великої сімки".

Однак перемога на виборах у США республіканця Дональда Трампа викликає в Європі побоювання, що Вашингтон зменшить підтримку Києва. Водночас коаліційний уряд Німеччини розпався через кілька годин після того, як перемога Трампа стала очевидною в середу, 6 листопада, коли канцлер Олаф Шольц звільнив свого міністра фінансів Крістіана Лінднера.

"У політичному плані негаразди в уряді Німеччини є першою ознакою, першою реакцією на переобрання Трампа", — сказав керівник відділу стратегій європейського капіталу в AXA Investment Managers у Парижі Жиль Гібу.

Ймовірна затримка бюджету на наступний рік означає відсутність витрат на нові проєкти, хоча деякі витрати, такі як додаткова допомога Україні, все ще можуть бути прийняті.

"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу. Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано", — заявив у четвер міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Кабінет міністрів Німеччини погодив бюджет на наступний рік ще влітку. Парламент мав затвердити його до кінця року, але тепер це може бути відкладено аж до літа.

Джерела в уряді також повідомили, що Шольц хотів збільшити пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро та профінансувати його шляхом призупинення боргового гальма, закону, який обмежує запозичення уряду. Однак нині вже звільнений міністр фінансів Лінднер заявив, що канцлер намагався змусити його порушити ліміт витрат і відмовився підтримати пропозицію.

"Особливо сьогодні, через день після такої важливої ​​події, як вибори в США, такий егоїзм є абсолютно незрозумілим", – сказав Шольц, щоб аргументувати рішення про звільнення міністра.

Нагадаємо, за інформацією Berliner Zeitung, урядова коаліція в Німеччині розпалася після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який звинуватив канцлера Олафа Шольца у блокуванні військової підтримки України. Звільнений міністр фінансів розповів деталі суперечки з Шольцем.

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