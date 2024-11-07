Побиття хлопця в ресторані Полтави: затримано трьох осіб

Правоохоронці викрили та затримали підозрюваних у побитті хлопця у ресторані Полтави. Йдеться про начальника сектору одного із відділів ГУ НП в Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Затримали осіб, які побили хлопця у ресторані Полтави

Деталі

За даними слідства, 2 листопада 2024 року в м. Полтава в одному із закладів відпочинку підозрювані завдали тілесних ушкоджень хлопцю, який захищав свою дівчину. При цьому вони грубо порушували громадський порядок та роботу закладу. Внаслідок інциденту потерпілого мешканця столиці доставили до лікарні.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України)", - зауважили в Офісі.

Нагадаємо, у Полтаві кримінальний "авторитет" і поліцейський побили хлопця, який захищав дівчину. Компанія чоловіків залицялася до дівчини і вимагала, щоб вона поїхала з ними, попри те, що поруч був коханий. Хлопця, який заступився за дівчину, жорстоко побили четверо людей.

Читайте також: