Избиение парня в ресторане Полтавы: задержаны три человека

Правоохранители разоблачили и задержали подозреваемых в избиении парня в ресторане Полтавы. Речь идет о начальнике сектора одного из отделов ГУ ЧП в Полтавской области, местном бизнесмене и его помощнике.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Задержали людей, избивших парня в ресторане Полтавы

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По данным следствия, 2 ноября 2024 года в г. Полтава в одном из заведений отдыха подозреваемые нанесли телесным повреждениям парня, который защищал свою девушку. При этом они грубо нарушали общественный порядок и работу заведения.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины)", — отметили в Офисе.

Напомним, в Полтаве криминальный "авторитет" и полицейский избили парня, который защищал девушку..

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