"Малая, ты поедешь с нами": в Полтаве жестоко избили парня, защитившего девушку

В Полтаве группа мужчин избила парня, защищавшего девушку. В Сети сообщают, что среди любителей помахать кулаками – местный "бизнесмен"-авторитет и полицейский. У пострадавшего сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках. Его забрала "скорая".

Все детали громкого инцидента рассказали журналисты TSN.UA.

Заступился за девушку

В Полтаве несколько мужчин избили парня, защищавшего девушку.

Более того, в Сети утверждают, что среди нападающих — местный "уголовный авторитет" и полицейский.

Инцидент произошел 2 ноября в местном ресторане Shade. Сообщается, что у пострадавшего сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках. Его забрала "скорая". Судя по контексту видео, злоумышленники придирались к девушке и требовали, чтобы она уехала с ними, а парень встал на защиту любимой. За это его жестоко избили. На место прибыли работники охранной фирмы, но вмешиваться в драку не стали. Позже владелица ресторана отказалась предоставить полиции видео с камер наблюдения, поскольку якобы получила угрозы, сообщается в одном из телеграмм-каналов.

"Компания из четырех мужчин, среди которых были бизнесмен и начальник райотдела полиции, обратили внимание на девушку, которая отдыхала с парнем. Полицейский подошел к молодым людям и заявил: "Малая, ты поедешь с нами". После того, как парень вступился за подругу, мужчины начали его бить прямо в заведении."

В Сети утверждают, что среди нападающих – местный авторитет Александр Павлюченко и заместитель начальника райотдела полиции – Александр Перели.

Реакция полиции

У стражей порядка подтвердили, что их работник действительно был на месте конфликта и отстранили его от исполнения служебных обязанностей на период расследования.

"При проведении первоочередных следственных действий предварительно установлено, что между посетителями ресторана произошел конфликт, в результате которого телесные повреждения получил один из мужчин."

Возбуждено уголовное производство по ст. "легкие телесные повреждения". Уголовное производство направлено в ДБР для проведения досудебного расследования. Также руководством полиции области назначено служебное расследование.

Также руководством полиции области по данному факту назначено служебное расследование, в ходе которого дисциплинарная комиссия ГУНП в Полтавской области проводит тщательную проверку. На период служебного расследования находившийся на месте во время конфликта полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам служебного расследования действиям полицейского будет дана принципиальная оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства и приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия."

Избиение военного в Смеле

Недавно незаурядный резонанс повлекло еще одно избиение. В начале сентября в Фейсбуке опубликовали видео конфликта в центре Смелы. На кадрах видно, как группа молодых людей спортивного телосложения спорит с человеком в военной форме. Во время спора один из молодых людей бьет военного по лицу. Зовут мужчину в форме Анатолий Гончаренко. Он доброволец, два года сражавшийся, служил в одном из боевых подразделений Сил специальных операций, защищал Бахмут, сейчас находится на больничном после ранения.

Конфликт возник из-за того, что военный вступился за своих родителей, автомобиль которых накануне подрезал другой автомобиль. Как оказалось, в этом авто ехал Вадим Долотенко. В Смеле его знают как полукриминальный авторитет. Мужчина фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связаны, в частности, с нанесением телесных повреждений, а также грабежами. После того, как Долотенко и его «товарищи» избили военного, они еще и заставили мужчину извиняться.

Но и этого злоумышленникам оказалось мало. Они начали давить на военного и угрожать его семье. После Гончаренко записал еще одно видео с извинениями и заявил, что в ДТП виновны его родители. На его лице видны следы избиения.

Какова реакция на конфликт?

Слава Богу, в защиту военного стали активисты и община. В сети начали появляться сообщения в поддержку Гончаренко и призывы привлечь виновных к ответственности. Позже эта информация дошла и до депутатов и высшего руководства. Даже министр внутренних дел Игорь Клименко сказал свое слово.

И только после реакции общественности правоохранители задержали подозреваемого Также по поводу действий полицейских руководство Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начало служебное расследование, а руководителя отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранили от исполнения обязанностей.

Между тем, в сети появилось видео, в котором подозреваемый заявил, что просит прощения у украинского народа и украинской армии "за эту ситуацию". Он сказал, что уважает украинцев и ВСУ, а "данная ситуация произошла не полностью разобранной", и он "не хотел, чтобы так получилось".

Но это злоумышленнику не помогло, потому что мужчину таки закрыли в СИЗО. Избивший ветерана в Смеле Вадима Долотенко поместили под стражу на 60 суток без альтернативы залогу.

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