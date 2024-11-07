Громкий скандал: в Польше задержали трех преподавательниц из Украины

В Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало трех сотрудниц одного из одесских университетов из-за коррупционной истории с дипломами.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

В Варшаве польские антикоррупционеры задержали троих сотрудниц одного из университетов Одессы. Женщины пытались за взятку купить 60 дипломов скандального в Польше университета Collegium Humanum для людей, которые в нем никогда не учились.

Ректора этого университета задержали раньше. Польские СМИ считают, что сотрудницы университета из Украины об этом не знали, а потому приехали, чтобы разыскать поляка.

"Три женщины, которые являются преподавателями Одесского университета в Украине, появились в конце октября этого года в штаб-квартире бывшего Collegium Humanum, который теперь называется Университет бизнеса и прикладных наук "Варшава". Они приехали в Варшаву, поскольку не могли связаться с Павелом Ч., бывшим ректором этого учебного заведения. Они наверняка не знали, что мужчина находится под стражей и ему уже предъявлено более 70 обвинений", — говорится в сообщении.

Ректору, среди прочего, инкриминируют деятельность в организованной преступной группе, подделку документов, присвоение имущества в ущерб университету, злоупотребление служебным положением и многие другие нарушения.

Как установили сотрудники Центрального антикоррупционного бюро, женщины пытались убедить новое руководство университета выдать "документы", включая дипломы о высшем образовании и справки об обучении, в обмен на 40 тысяч долларов. Документы, о которых говорилось, предназначались для более чем 60 "иностранных студентов", которые никогда не учились в Collegium Humanum.

О сумме украинки договорились с польским коррупционером заранее. Несмотря на их планы, украинки были задержаны.

"Результаты расследования указывают на то, что задержанные женщины-преподаватели были вовлечены в организованную преступную группу, основанную и возглавляемую Павелом Ч. Уголовная деятельность группы включала выдачу дипломов бакалавра, дипломов второго цикла, единых магистерских дипломов и престижных дипломов МВА в обмен на финансовую и личную выгоду", — говорится в сообщении Центрального антикоррупционного бюро.

Напомним, в центре Варшавы обокрали украинок на более чем миллион злотых.

Читайте также: