"Обьятия не помогут": Зеленский озвучил Европе, как сдержать Путина

Президент акцентировал, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России думает только о войнах и он не изменится. Сдержать его можно только давлением.

Об этом глава государства сказал во время обращения к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште.

Зеленский заметил, что украинцы защищаются не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

"Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением можно его сдержать", — подчеркнул президент.

Он сказал, что Украина построила четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру. Большинство представленных на саммите стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии.

Зеленский акцентировал, что на тематических конференциях уже был обсужден каждый пункт Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных в Украину, полное соблюдение международного права и многое другое.

"Нам нужно подтолкнуть Россию к этому. И справедливый мир станет нашей общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина первой предложила изменить нашу общую стратегию для достижения – и как можно скорее – справедливого мира", – заявил глава государства.

К слову, в этом же выступлении в Будапеште Зеленский сделал заявление о том, почему Россия на самом деле начала войну против Украины.

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