Почему после стирки вещи плохо пахнут, как этого избежать

Почему постиранные вещи после стирки воняют, советы, что делать

Многие замечают, что после некоторого срока работы стиральной машины появляется неприятный запах, который, что самое страшное, остается на вещах. Разбираемся почему постиранные вещи иногда так плохо пахнут и как устранить этот запах.

Возможные причины неприятного запаха одежды после стирки

Неприятный запах в стиральной машинке может возникнуть при ее неправильной эксплуатации. Не все используют стиральный порошок, предназначенный только для машинок "автомат". Если средство для стирки не правильно подобрано, или большая дозировка порошка, в машинке образуется много пены, которая оседает в труднодоступных местах, поэтому образуется плесень, что приводит к появлению неприятного запаха.

Еще одной причиной, почему выстиранные вещи могут вонять, может быть в том, что машинка часто стирает на низких температурах.

Причиной может быть засорение в сливном шланге и канализационной трубе. Во влажной среде распространяется плесень и другие бактерии.

Запах может появиться, если одежду сразу после окончания стирки не вынимать из машинки, а оставлять ее там.

Как избежать затхлого запаха одежды после стирки

Правильно эксплуатируйте стиральную машинку – не перезагружайте ее, используйте соответствующий порошок и правильную дозировку.

Чаще всего, чтобы избавиться от плохого аромата постиранных вещей, советуют регулярно чистить стиральную машину.

Специалисты рекомендуют во время стирки бросить в барабан, когда стирайте вещи, соду, которая очистит стиральную машинку, так что плохих запахов на одежде не останется. Для этого достаточно будет только одной столовой ложки соды. Кроме того, сода способна смягчить воду, предотвратить образование известкового налета и даже удалить определенные пятна от стирки. В качестве альтернативы соди, можете добавить немного смягчителя для тканей, который поможет справиться с запахами.

Если стирать вещи при температуре 90 градусов, соду можно смешать с чашкой уксусом. Уксус поможет продезинфицировать вещи и удалить запахи.

Кроме того, эксперты советуют после каждой стирки открывать дверцу и отсек для добавления средств, просушивать их. Обязательно протирать уплотнитель от лишней влаги и не забывать мыть отсек для порошка.

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